Zip Zap Social Circus rejoindra Roger Federer et Rafael Nadal pour un match en Afrique

Selon The Independent Online, Zip Zap Social Circus fera également partie du match en Afrique mettant en vedette Roger Federer et Rafael Nadal au Cap le mois prochain. L’événement qui a lieu au Cape Town Stadium le 7 février 2020 à 20h30, se déroule pour la sixième fois mais c’est la première fois qu’il se déroule en Afrique.

Les bénéfices du match de tennis iront à la Fondation Roger Federer et aideront leurs efforts éducatifs dans les zones rurales d’Afrique australe. L’événement comprendra également un match de lever de rideau de célébrités avec le sud-africain Trevor Noah & Nadal affrontant Bill Gates & Federer. , Afrique.

Le chœur a atteint une renommée internationale en terminant deuxième de l’émission de téléréalité America’s Got Talent. Zip Zap faisait également partie de l’événement # 3 de l’exposition Match for Africa à Zurich, en Suisse, lorsque Federer et Andy Murray ont joué le match cette année-là.

Laurence Estève, co-fondatrice et PDG de Zip Zap. “C’est une telle récompense d’être invité à revenir pour participer à cette incroyable vitrine de jeunes talents africains. Nous apprécions notre association avec la Fondation Roger Federer qui soutient des programmes éducatifs et sportifs pour les enfants en Afrique, qui est parfaitement aligné avec Zip Zap. mission.

Jouer sur cette scène mondiale témoigne du calibre des talents que nous développons et des milliers de jeunes vies que nous impactons chaque jour. ”