Zverev analyse sa rencontre contre Wawrinka

Alexander Zverev C’est un joueur de tennis avec une performance unique, mais il est clair que ses capacités et son potentiel sont hors de doute. Dans un match qui aurait pu lui réserver bien plus de difficulté face au joueur de mode, Andrey Rublev, le tennisman allemand s’est débarrassé de lui en trois manches et planté en quart de finale pour se mesurer à Stan Wawrinka, bourreau de Medvedev en cinq manches. Sascha, qui venait de rentrer de l’ATP Cup, s’est retrouvé à Melbourne, libéré et coulant sur la piste.

Et c’est que le numéro 3 mondial a laissé de très bons sentiments en huitièmes de finale, trouvant un bon rythme avec son service et obligeant Rublev à ne pas attaquer. “Je me sentais bien du début à la fin. De toute évidence, il est bon d’obtenir une telle victoire contre un joueur de qualité comme Andrey. C’était sa première défaite de la saison. Je pense qu’il a joué un tennis incroyable. C’est pourquoi je suis content de la façon dont il s’est comporté.” match et comment étaient les sentiments “.

“Je n’ai pas du tout de photo facile”

Alexander s’est arrêté surtout dans la façon dont il est passé de «détester» le tennis en Coupe ATP à se retrouver sur les pistes de Melbourne Park, passant de moins en plus. “Oui, c’est une question de passer des heures sur la piste, de se sentir à l’aise sur la piste puis de gagner des matchs. Comme je l’ai dit au début du tournoi, c’est un processus. J’espère que chaque match va de mieux en mieux. Le premier match n’était pas le meilleur, “Mais j’ai gagné. Le deuxième match n’était pas le meilleur, mais j’ai gagné. Ensuite j’ai progressé et je m’améliorais. J’espère que cela restera ainsi. L’image n’est pas facile. Stan est un champion du Grand Chelem, multiple champion du Grand Chelem.” Ça va être très difficile de jouer contre lui. Il a montré pourquoi il est un champion du Grand Chelem, battant Medvedev, allant de deux sets à un, jouant un grand tennis. Il est toujours l’un des joueurs les plus difficiles à affronter, surtout ici en Australie “.

Zverev, qui n’a pas renoncé à un seul set, est vraiment bien physiquement mais admet qu’il n’accorde pas autant d’importance à cela qu’à son jeu. “Bien sûr. C’est différent si vous jouez trois sets ou jouez à des sets à cinq sets. Oui, je me sens bien. J’ai eu des jeux de grande qualité, mais je ne pense jamais trop au physique. J’essaie juste de rester en bonne santé, j’essaye de rester cool, et pour améliorer mon jeu. “

