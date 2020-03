“Zverev est totalement capable de battre Roger Federer, Nadal et Djokovic”

Juan Carlos Ferrero et Alexander Zverev ont collaboré quelques mois avant de se séparer, alors que le jeune Allemand avait obtenu de bons résultats en remportant le Masters 1000 de Montréal en 2017. L’ancien numéro 1 mondial a eu son mot à dire sur sa séparation avec Sascha, revendiquant l’allemand. manque de discipline et n’a pas suivi ses directives.

La collaboration entre Zverev et Ivan Lendl a également pris fin tôt. Zverev a commencé sa saison 2020 lors de la première Coupe ATP, en jouant des matchs en simple contre Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas et Denis Shapovalov; perdre tous les trois.

À l’Open d’Australie, il a atteint sa première demi-finale du Slam en s’inclinant face à Dominic Thiem. Dans une récente interview avec Tennishead, son ancien entraîneur Ferrero a parlé des chances de Zverev de remporter un Chelem: “Gagner un Grand Chelem est assez difficile et il doit continuer à travailler et à s’améliorer.

Je pense qu’il y parviendra un jour. Il est encore jeune et totalement capable de battre les meilleurs. “Ferrero a également discuté de la promesse espagnole Carlos Alcaraz:” Nos objectifs principaux à notre Académie sont de continuer à grandir et à améliorer le joueur.

Il est trop jeune pour se concentrer sur des objectifs de classement spécifiques, bien qu’ils soient importants bien sûr. Nous espérons qu’il sera proche du top 100 de l’ATP d’ici la fin de la saison 2020. S’il continue de travailler tel qu’il est, il y parviendra. “

Sur son académie de tennis, JCF a ajouté: “Certains nous les invitons à venir nous rendre visite. D’autres nous demandent directement. Nous avons une grande expérience avec des joueurs professionnels à travers moi-même et Pablo (Carreño-Busta, qui pratique également à la Ferrero´s Academy) donc nous nous organisons pour les rencontrer et nous entraîner avec eux. D’autres nous rencontrent lorsqu’ils viennent jouer à certains de nos tournois et après leur retour à l’Académie. ”