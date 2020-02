Zverev: “J’ai besoin d’améliorer mon service”

Alexander Zverev a résolu son premier engagement dans le ATP 500 Acapulco 2020 en battant Jason Jung dans deux manches et en regardant l’avenir avec optimisme. “J’ai commencé quelque chose de froid, mais au fur et à mesure que le jeu progressait, je me sentais beaucoup mieux. Ce n’est jamais facile de jouer pour la première fois après quelques semaines sans compétition. Je veux jouer tous les matchs possibles cette semaine et continuer à travailler sur certains aspects de mon Je dois améliorer mon service, en particulier “, a déclaré un homme dont le prochain adversaire sera Tommy Paul.

