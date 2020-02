Zverev ne jouera probablement pas contre la Biélorussie

Le capitaine allemand de la Coupe Davis Michael Kohlmann dit qu’il est peu probable qu’Alexander Zverev fasse partie de l’équipe allemande qui affrontera la Biélorussie les 6 et 7 mars à Düsseldorf, mais espère que le n ° 1 allemand sera disponible pour la finale de la Coupe Davis à Madrid plus tard. cette année si les Allemands avancent.

S’adressant à Westdeutsche Zeitung sur les nominations par équipe et le nouveau format de la Coupe Davis, Kohlmann a déclaré: “ Je ne peux pas encore donner les détails de l’équipe, mais nous commencerons par une composition solide. Sascha Zverev joue à Acapulco une semaine plus tôt et est ensuite inscrit à Indian Wells.

Il sera difficile de le faire jouer. En général, l’association nationale et moi préférons le mode de jeu à domicile et à l’extérieur. Mais je dois dire que l’événement à Madrid a du potentiel. Tous les joueurs qui étaient là ont tout donné. Et si un Novak Dokovic a les larmes aux yeux lors de la conférence de presse après la défaite, et que Rafael Nadal joue en simple et même en double, cela en dit long sur l’appréciation du tournoi final.

La Coupe Davis est quelque chose de spécial et n’a pas dégénéré en un événement hebdomadaire. Vous devez repenser certaines choses quand vous voyez la réponse du public, qui n’était que très bonne aux jeux des Espagnols. Le calendrier des matchs a également été reconsidéré. “

L’égalité se joue à Düsseldorf, qui a une histoire forte pour les Allemands en tant que site utilisé pour accueillir la Coupe du monde par équipe plus tôt. «J’ai hâte de retourner dans mon ancienne maison en Rhénanie du Nord-Westphalie. Düsseldorf a toujours été un bon endroit pour les équipes de tennis allemandes.

J’ai entendu dire que c’est une petite salle avec une bonne ambiance. Ce serait formidable s’il était vendu autant que possible. C’est la même surface que celle de Madrid lors du tournoi final. Notre équipe s’est sentie très à l’aise avec cela, et c’est pourquoi j’ai attaché une grande importance à ce que nous obtenions la même surface pour Düsseldorf.

Tout ira bien. La Coupe du monde par équipe est au moins une belle histoire parallèle. L’équipe allemande a également remporté la Coupe Davis contre l’Australie à Düsseldorf en 1993. J’ai également disputé mon premier match à domicile en 2006 à Düsseldorf lors d’un match de double contre la Thaïlande.

Ce n’est donc pas un mauvais présage. Les joueurs actuels ne sont pas associés à cela, mais ils savent que les matchs de Bundesliga au Rochusclub sont toujours bien fréquentés et qu’il y règne une bonne ambiance. Au sujet de l’équipe de Biélorussie, Kohlmann dit: “Les résultats récents ont montré que leur non.

1 Yegor Gerassimov, à la 98e place du classement mondial, est en bonne forme et peut battre n’importe qui de notre équipe par une bonne journée. Il ne faut pas non plus sous-estimer Ilya Ivashka, n ° 2 des Biélorusses. Nous devons entrer dans les jeux très concentrés.

Seule la victoire compte contre la Biélorussie. Et c’est bien que nous ayons un match à domicile et que nous puissions nous présenter à nos fans. À Madrid, c’est difficile si vous ne pouvez pas rivaliser avec le numéro 1. Mais si vous avez une bonne équipe de double, il y a des chances contre chaque adversaire.

Les quarts de finale, les demi-finales sont définitivement au rendez-vous si nous pouvons faire venir Sascha (Zverev) à Madrid. Ensuite, nous appartenons au cercle restreint des favoris et nous serions un adversaire difficile pour tout le monde. »