Zverev parle du coronavirus et révèle qu’il est en quarantaine avec Melo

Alexander Zverev et Marcelo Melo, un doubleur brésilien accompli, ils ont fait un Instagram direct dans lequel ils ont répondu à quelques questions et expliqué la raison pour laquelle ils passent la quarantaine ensemble. Une solide amitié les unit depuis que l’Allemand a atterri sur le circuit. “Nous nous sommes rencontrés à Rotterdam en 2015. J’étais toujours seul, je ne connaissais personne, il a suggéré de manger pour se faire un ami et il était très gentil. Il me conseille depuis lors sur la vie de joueur de tennis professionnel”, a déclaré l’Allemand qui réaffirmé dans son idée que Roger Federer est son joueur de tennis préféré et il a envoyé un message à tout le monde pour lutter contre coronavirus. “Il est important d’être responsable et de suivre les règles de l’emprisonnement, car de cette façon, nous pourrons revenir à la normalité dès que possible.

