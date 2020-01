Zverev prend la parole après sa rencontre devant Cecchinato

Alexander Zverev Il a quitté le public et la presse a été très impressionnée par la promesse qu’il avait faite après avoir remporté son premier match: donner 10 000 $ par victoire dans le tournoi et donner le prix entier s’il remporte le Open d’Australie. C’était le thème principal de la conférence de presse qui a suivi, en plus, il a partagé ses sentiments de jeu, beaucoup plus positifs qu’en ATP Cup.

Ainsi, l’Allemand a dit la promesse faite et comment il pensait depuis des jours. “Je l’ai dit plusieurs fois, je ne suis pas une personne motivée par l’argent. Je pratique le sport parce que j’aime ça. Je pratique le sport parce que j’aime jouer sur les courts des grands stades, j’aime jouer les matchs les plus difficiles devant un public incroyable. Avoir le l’occasion de le faire … Je pense que je suis très chanceux. En ce moment il y a des gens dans un pays qui est notre maison pour nous pendant un mois, essentiellement chaque année, qui non seulement ne peuvent pas faire les choses qu’ils aiment, mais aussi perdre leur les maisons, parfois leurs proches. Je pense simplement que nous, en tant que chanceux, en tant que personnes qui ne sont pas tellement touchées par cela, devrions essayer d’aider de toutes les manières possibles. Évidemment, j’ai plus de chance que les autres. pourrait aider, tout moyen possible pourrait aider le peuple australien, les animaux australiens, la nature australienne en général. “

“Si je gagne le tournoi et que je peux donner tout l’argent, je serai la personne la plus heureuse du monde”

“Moi, si je gagne l’Open d’Australie, je serai la personne la plus heureuse de la planète mais je pense que le prix sera entre de meilleures mains si je le fais. Mes parents m’ont toujours appris à prendre soin de ceux que vous aimez en premier, mais il est également important de prendre soin de la les gens qui en ont plus besoin que vous. 4 millions, c’est beaucoup d’argent et pour les personnes dans le besoin, c’est plus important en ce moment. C’est donc un geste que je pensais depuis longtemps. Je n’ai toujours pas gagné l’Open d’Australie, j’ai gagné un jeu, mais j’espère que je pourrai recevoir beaucoup de soutien et peut-être que je le ferai. Si cela se produit, je serai la personne la plus heureuse de la planète. “

Après, l’Allemand a analysé son jeu lors de ce premier match, après avoir beaucoup souffert en Coupe ATP il y a un peu plus d’une semaine. “Oui, je n’ai pas bien joué en ATP Cup. Vous l’avez tous vu. Je me battais continuellement avec mon service, je me battais beaucoup avec mes coups de fond. Je pense que j’étais beaucoup plus stable aujourd’hui que là-bas. C’est positif pour moi. Évidemment, il y a beaucoup à faire mais je pense que cela améliore tout. En ATP Cup, je me tenais juste sur le terrain. J’avais l’impression de ramasser des balles. Je n’avais pas de rythme de jeu, pas de rythme de jeu. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait. “

