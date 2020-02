Zverev: “Quand je suis si mauvais, tout le monde peut me battre”

Alexander Zverev apparu vraiment obscurci lors d’une conférence de presse pour la performance offerte avant Tommy Paul, ce qui a entraîné son élimination précoce des ATP 500 Acapulco 2020. “Ma performance au service n’a pas été acceptable. Il est très difficile d’obtenir des choses positives quand un coup vous pénalise autant que moi aujourd’hui. Jouer quand vous êtes si mauvais est vraiment complexe et avec ce niveau de service, n’importe qui peut me battre”, a déclaré un Zverev qui a commis 9 doubles fautes et n’a marqué que 54% des premiers services.

.