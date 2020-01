Zverev remporte avec solvabilité un Roublev fatigué

Alexander Zverev Il marche d’un pas ferme et sans faire beaucoup de bruit, loin de la focalisation médiatique que d’autres joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas déjà dans le tournoi. L’Allemand a transmis de très bons sentiments dans son duel contre Andrey Rublev, le joueur le plus en forme de la saison. Cependant, le fardeau des jeux accumulés et le bon travail de Sascha, ont rendu le jeu facilement décanté 6-4 6-4 6-4 pour lui. Son prochain rival dans le Open d’Australie 2020 sera Stan Wawrinka.

.