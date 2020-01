Zverev répond aux prévisions et avance au troisième tour

Il veut enfin surprendre le monde du tennis en jouant un bon rôle dans un Grand Chelem, son grand sujet en suspens. En ce moment dans cet Open d’Australie 2020 est sur la bonne voie. Joueur de tennis allemand Alexander Zverev a obtenu le laissez-passer pour le troisième tour du tournoi australien, en se débarrassant du Bulgare Egor Gerasimov par 7-6 (5), 6-4 et 7-5 en deux heures et 19 minutes de jeu, dans une rencontre où l’actuel numéro sept mondial est passé de moins en plus au fil des minutes et il a été très difficile de clore le match. Au troisième tour, il rencontrera le vainqueur du duel qui affrontera l’Espagnol Fernando Verdasco et le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

