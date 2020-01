Zverev tient sa promesse de faire don de tous les prix en espèces qu’il obtient dans le tournoi

Alexander Zverev est en demi-finale du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et a gagné le public, non seulement avec son jeu et son attitude sur la piste, mais aussi avec une promesse qu’il a faite au premier tour et qui a été réaffirmée après avoir remporté Stan Wawrinka en quart de finale. L’Allemand fera don de tous les prix obtenus dans le Open d’Australie 2020 à ceux qui ont été touchés par les incendies qui sévissent en Australie depuis des mois. “Je veux aider à reconstruire des bâtiments, à rendre les gens capables de reprendre leur vie. Cet argent mérite d’être pris par des gens qui en ont vraiment besoin”, a déclaré le Teuton.

Un homme de parole! – @ AlexZverev poursuivra sa promesse de faire don de son prix pour le soulagement des feux de brousse s’il gagne le # AusOpenpic.twitter.com / 11xGwnBynd

– ATP Tour (@atptour) 29 janvier 2020

