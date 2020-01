Teofimo López contre Richard Commey [Vídeo Repetición KO] Voir Fight Box 2019

Bien que la première occasion de Teofimo López d’obtenir un titre léger contre Richard Commey a lieu sur le panneau d’affichage de Terence Crawford contre Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas sur ESPN, lui et Commey Ils ont une vraie chance de voler la vedette.

C’est parce que Commey c’est l’un des meilleurs poids légers au monde avec une ceinture de 135 livres et Lopez C’est l’une des perspectives les plus excitantes de la planète, et le vainqueur de ce combat pourrait essayer qui, à mon avis, est le meilleur combattant du monde.

Hora y Canal Teofimo López contre Richard Commey

Siège: Madison Square Garden, New York, États-Unis

Heure: 18h00 PT / 21h00 HE aux États-Unis. 20 h 00 du Mexique et du Honduras.

Chaîne: ESPN

Teofimo López contre Richard Commey LIVE

Il y a plusieurs raisons de voir Commey vs Lopez. En voici trois.

1) Ce serait la plus grande victoire de la course ascendante de Lopez: il ne fait aucun doute que Commey il est le meilleur combattant Lopez Il a fait face en tant que professionnel. Et il ne fait aucun doute que Commey avoir de bonnes chances de battre Lopez. Mais pour Lopez, qui a lutté avec des problèmes familiaux (comme détaillé dans cette histoire ESPN.com) entre sa nouvelle épouse et ses parents, essaie de rester ferme. Probablement plus facile à dire qu’à faire, étant donné que son père est aussi son entraîneur. “Je me sentais beaucoup plus heureux que tous mes autres camps”, a-t-il déclaré Lopez cette semaine. «C’est un nouveau moi. Je revins rajeuni et prêt à partir. Ces deux derniers combats, ça m’a manqué. J’ai dû passer ces tests pour devenir l’homme que je suis aujourd’hui. «Considérez cela aussi. Dans son dernier combat, Lopez Il n’avait pas l’air si bon de battre Masayoshi Nakatani.

2) Commey il pense que Lopez Cela pourrait être surestimé: il n’est pas facile pour un combattant du Ghana de monter à cet endroit dans la hiérarchie de la boxe. Et Commey Il n’a certainement pas été parfait dans sa carrière, perdant des combats consécutifs en 2016. Mais il est à son meilleur en ce moment, et son équipe ne croit pas que l’exagération de Lopez Faites correspondre votre production le samedi. “Je ne pense pas que ce soit un coup de poing infernal que tout le monde pourrait réussir”, a déclaré l’entraîneur de Commey, Andre Rozier, via Bad Left Hook. «Je pense qu’il devient incohérent quand il ne peut pas arriver à ses fins. Et cela va être un gros problème, car il ne pourra pas faire son chemin dans ce combat. ” Il a dit Commey: »Je l’ai battu avec tout ce que j’ai, tout ce que j’ai appris, tout ce que j’ai vécu. C’est mon destin, conservez le titre autant que possible.

3) Lopez il tourne vraiment après Vasiliy Lomachenko: bien que Commey ce sera probablement un test difficile pour Lopez, son équipe, en particulier le père de LopezIl n’a pas hésité à appeler, à exploiter et à prédire qu’ils domineraient Lomachenko s’ils en avaient l’occasion. Étant donné que le vainqueur de ce combat est en ligne pour une opportunité contre Lomachenko et ses trois combats de 135 livres, ce combat est encore plus important. «Est-ce que je pense que c’est surfait? Absolument », a-t-il déclaré Lopez à Sporting News plus tôt cette année, se référant à Lomachenko. «… Laisse-moi voir (Lomachenko) en train de se battre avec quelqu’un. Ils choisissent et choisissent ces combats ». Quant à ce que Commey pense qu’il ferait à Lomachenko s’ils faisaient face, il a dit, par le biais de Fight Sports, »Lomachenko est un grand combattant et quand nous nous battrons, ce sera un grand combat. , mais je n’ai jamais ressenti un pouvoir comme le mien auparavant, et je pense que je peux le vaincre avec un style explosif. ” Cependant, toute la conversation avec Lomachenko pourrait avoir un effet sur Lopez.

Prédiction Teofimo Lopez vs Richard Commey

Je crois que Commey cela rendra la vie difficile pour Lopez, qui n’a jamais été à un vrai test en tant que professionnel. Commey va le frapper fort et peut-être blesser Lopez, et devra s’approcher plus profondément que par le passé. Mais finalement, les compétences des Lopez éclipsera Commeyet il obtiendra une décision majoritaire. Quelque part dans la plage 115-113.

Relecture vidéo Teofimo López VENCE de KO à Richard Commey: