Ter Stegen demande un salaire galactique pour renouveler

La situation qui vit Ter Stegen À Barcelone, c’est inconfortable. Le gardien de but n’est pas clair sur son avenir et la décision du gardien allemand est vécue avec tension dans le club du Barça. Par conséquent, de l’entité qu’ils ont mise au travail pour essayer de renouveler le contrat, mais l’objectif ne sera à aucun prix, veut être le gardien le mieux payé du monde, comme le rapporte Mundo Deportivo.

Actuellement, le gardien de but le mieux payé au monde est espagnol David de Gea, qui perçoit 10,5 millions annuelle dans Manchester United. Derrière lui se tient Jan Oblak, dont le salaire atteint 10. Le troisième classement de ce classement est occupé par Ederson, le gardien de but de Manchester City, qui est empochée 9,8 millions par an. Ter Stegen, d’autre part, perçoit quelque chose de moins que 5 dans le Barcelone, figure que vous souhaitez voir dupliqué. Et c’est que l’Allemand considère que son salaire n’est pas proportionnel à sa clause de licenciement, qui est de 180 millions d’euros.

Pour l’instant, Ter Stegen rencontrait le 27 février avec Eric Abidal, avec qui il avait déjà vu à d’autres occasions avancer dans sa rénovation. Malgré les objectifs élevés du gardien de but, il y a une bonne harmonie entre les deux parties, c’est pourquoi Ter Stegen une maison est en cours de construction à Castelldefels, confiant que l’accord sera conclu.

Le président de Barcelone prévoit de se réconcilier avec les fans, après les dernières controverses dans lesquelles il a été impliqué, grâce à des signatures passionnantes qu’il prévoit d’entreprendre cet été. De plus, Bartomeu veut renouveler Messi, qui a un contrat jusqu’en 2021, et aussi Ter Stegen bien qu’il ait un contrat jusqu’en 2022. Dans les deux cas, l’équipe du Barça doit se gratter la poche. Si Messi veut être le joueur de football le mieux payé du monde, Ter Stegen il prétend qu’aucun autre gardien de but ne facture plus que lui.