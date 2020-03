Ter Stegen et le coronavirus reportent leur renouvellement avec le FC Barcelone

L’équipe du Barça a dans son agenda de priorités pour le reste de la saison de parvenir à un accord avec le gardien allemand pour réaffirmer leur relation, mais la situation actuelle a contraint les deux parties à arrêter les négociations. Le FC Barcelone avait l’intention de clôturer le renouvellement de Marc-André ter Stegen avant le mois de mai et ils avaient même mis une offre sur la table, mais le gardien et ses agents l’auraient rejetée.

Celui de Mönchengladbach est conscient de son importance dans l’équipe, en particulier au cours des derniers mois, et après avoir vu comment certains de ses coéquipiers qui profitent de moins de minutes ont remporté des contrats plus importants, il recherche désormais un traitement au moins similaire. La proposition de la directive aurait été de reconduire son contrat jusqu’en 2024 en échange de six millions et demi d’euros par an plus plusieurs bonus pour objectifs, un montant que Ter Stegen aurait rejeté en ce mois de mars.

Suite à cette décision, le FC Barcelone chercherait des alternatives basées sur les prévisions de départ pour l’été prochain afin de présenter une nouvelle offre qui répond aux besoins d’un gardien de but allemand. Cependant, le coronavirus a conduit à suspendre les pourparlers, même si tout le monde sait que la prédisposition des deux, club et footballeur, est de parvenir à un accord pour continuer à s’unir.

Le plus gros problème que la directive trouve est que le contexte d’incertitude dans lequel le monde du football se trouve, et le pays en général, pourrait être très cher à la fin de la saison. Ce n’est un secret pour personne que l’argent dans lequel les caisses Blaugrana ont dû entrer d’ici la fin de la saison est nécessaire pour faire face aux salaires, aux transferts et aux rénovations, donc si le cours n’est pas terminé, l’été serait très difficile pour les Catalans.

À l’heure actuelle, la principale préoccupation de Josep María Bartomeu et du sommet du Barça est la situation économique dans laquelle le club sera après cette crise. Le contrat de Ter Stegen est inquiétant, mais beaucoup moins qu’il ne faut considérer étant donné que sa relation avec l’équipe est scellée jusqu’en 2022 avec une clause de 180 millions d’euros. La priorité est votre renouvellement, mais pour l’instant vous devez attendre.