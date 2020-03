Ter Stegen: “Les gens rient quand je leur dis que je n’ai aucune idée du football”

Marc André Ter Stegengardien de but Barcelone, a reconnu ce que de nombreux joueurs n’osent pas dire. Dans une interview Skype avec El País, le gardien allemand a expliqué que «Les gens rient quand je leur dis que je n’ai aucune idée du football. Je ne vois pas beaucoup de football, sauf quand il y a de bons matchs ou quand je suis particulièrement intéressé par un parce que j’ai une relation ou un ami. Parfois, ils me demandent le nom d’un joueur et je n’ai aucune idée«.

«Jamais… Dans la Ligue, par exemple, ça m’arrive avec des noms. Je ne sais pas comment on les appelle. Mais plus tard, quand ils m’ont mis la vidéo, je me rends compte que je sais exactement de qui il s’agit. Je me souviens mieux de la façon dont ils se déplacent sur le terrain, de la façon dont ils frappent ou se démarquent que le nom du joueur. C’est un peu étrange, ça m’arrive quand on analyse les adversaires “, a-t-il ajouté.

Sur la façon dont il porte la quarantaine, l’Allemand a admis que «Je le porte très calmement, le football n’est pas une priorité. Vous devez être à la maison ». De plus, il a expliqué à quoi ressemble sa vie quotidienne à Barcelone: ​​«J’ai essayé, dès le premier jour, de m’intégrer le plus rapidement et le mieux possible dans la culture espagnole et catalane. Ils m’ont toujours fait me sentir très bien, moi et ma famille. Et il y a des choses ici que j’aime, comme la nourriture, le temps et la mer. Mais j’ai aussi des choses très allemandes, je suis très ponctuel ».

De retour au football, Ter Stegen a commenté combien le Camp Nou l’a impressionné: «C’est unique, il y a une mentalité complètement différente de celle de l’Allemagne, là, ils chantent beaucoup plus et se concentrent sur l’équipe. Les fans du Barça apprécient beaucoup plus les détails individuels, ils ressentent plus de sensations, c’est différent et j’adore ça. J’aime, par exemple, quand De Jong fait quelque chose et que les gens l’apprécient et le célèbrent«.

Enfin aussi Il a reconnu que «San Paolo n’est pas très moderne, mais il a quelque chose de spécial. Cela dépend beaucoup des fans, j’aime ces matchs, comme contre l’Athletic, dans lesquels les gens sont loin derrière leur équipe ».