Ter Stegen panique à Barcelone

De la même manière que Messi Il a permis à l’équipe du Barça de fermer de grandes signatures ces dernières années, les derniers scandales qui ont entouré l’équipe catalane font que plusieurs de ses piliers envisagent de changer d’air en été. L’un d’eux est Ter Stegen, qui aurait dit à un journaliste qu’il voulait écrire un livre sur lui qu’il ne sait pas si la saison prochaine il continuera dans le Barcelone.

Au sein du club, ils sont conscients que certaines de leurs stars ne sont pas à l’aise et, pour les conserver, la direction sportive a décidé de signer Neymar et à Lautaro Martínez. L’été dernier, et avant la fin du mandat de Bartomeu, Barcelone veut renouveler Messi et Ter Stegen.

Dans le cas de Messi, a un contrat jusqu’en 2021, mais pourrait quitter l’équipe Blaugrana gratuitement en été. Cependant, comme il l’a récemment souligné, il souhaite terminer sa carrière au Barcelone.

Ter Stegen, pour sa part, est lié au club jusqu’en 2022, bien que les alarmes aient sauté après que la radio de Catalunya a affirmé que l’Allemand avait dit à un coéquipier qui avait proposé de faire un livre qu’il ne savait pas s’il serait à Barcelone l’année prochaine. .

ESPN s’assure que le club a été lancé pour clôturer une rénovation. C’est un signe sans équivoque de panique à Barcelone par une sortie hypothétique du gardien de but de 27 années.

Le vestiaire de Barcelone est un magazine de poudre dans lequel l’entraîneur Quique Setién a de moins en moins de poids et qui peut également influencer Ter Stegen à vouloir quitter le club cet été.

En cette saison, le gardien de but allemand a laissé plusieurs courses tant pour le plateau que pour les joueurs et les derniers problèmes extra-sportifs peuvent également le pousser à un départ prématuré du Can Barça.