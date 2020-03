Ter Stegen, plus près de renouveler

Le Barcelone y Ter Stegen approche des positions pour clôturer la rénovation. L’équipe de Barcelone tente de profiter de la pause due au coronavirus pour tenter d’élargir la relation avec le club de l’un de ses piliers fondamentaux. L’Allemand a encore deux saisons de plus sur son contrat, qui expire en juin 2022, mais il semble que les deux parties soient prêtes à le prolonger. Les écarts se concentreraient maintenant sur l’opportunité de l’étendre en quatre ou cinq saisons … et en termes économiques.

Pour le Barça, la présence sous les bâtons de Ter Stegen est essentielle. Le gardien de but est devenu le facteur le plus déterminant pour les Catalans après Messi. Pour cette raison, son renouvellement est devenu l’une des priorités du club pour les mois à venir. Il semble que les positions se soient rapprochées ces dernières semaines, après être tombées en panne à cause des offres des autres clubs et de la crise institutionnelle que traverse l’entité.

Le renouvellement du gardien de but pour l’avenir est une priorité pour Barcelone. L’équipe de culé sait qu’elle a l’un des meilleurs au monde sous les bâtons et que Ter Stegen doit être l’une des bases sur lesquelles bâtir son équipe pour l’avenir. Mais pour ça devrait approcher les exigences salariales que le portier veut.

Les réclamations financières de Ter Stegen varieront en fonction de la durée de prolongation du nouveau contrat. Du Barça, ils comprennent que un renouvellement pour quatre saisons signifierait une augmentation plus importante de l’onglet que si l’offre est prolongée d’une saison de plus, jusqu’en 2025.

Ce qui semble clair, c’est que la clause de résiliation augmentera considérablement. Quand la méta est arrivée à Barcelone lors de la saison 2014-15, elle a été établie à 180 millions d’euros, une quantité qui est aujourd’hui très loin des quantités galactiques qui assurent la permanence de n’importe quelle étoile dans l’un des grands.