Terence Crawford contre Egidijus Kavaliauskas [Vídeo Repetición KO] Voir Fight Box 2019

L’un des finalistes les plus sublimes de la boxe est disponible pour clôturer 2019. Terence «Bud» Crawford mettra son titre mondial WBO en poids welter en litige contre Egidijus Kavaliauskas ce samedi 14 décembre au soir dans le Madison Square Garden de New York.

Crawford (35-0, 26 KOs) n’a parcouru la distance qu’une seule fois lors de ses 10 derniers combats, un combat d’unification contre Viktor Postol en 2016 qui Crawford Il a gagné facilement sur les cartes. Un boxeur complet passe généralement quelques tours à évaluer son adversaire. Dès qu’il les a découverts, Crawford Il procède à leur décomposition avec des combinaisons rapides, des contre-attaques pointues et une excellente défense. Il est aussi implacable que la gravité, et laisse rarement ses adversaires voir la cloche finale.

Kavaliauskas (21-0-1, 17 KOs) est un solide adversaire, bien que peu satisfaisant pour Crawford. Amateur décoré et invaincu en tant que professionnel, Ring le considère comme le huitième meilleur combattant avec 147 livres. Il ne faut pas le prendre à la légère, mais le combattant de 31 ans est susceptible d’être considéré comme un autre sacrifice sur l’autel de Crawford tandis que les fans attendent la fierté d’Omaha pour obtenir le super combat dont certains pensent qu’il a besoin pour consolider son héritage.

La carte ESPN en prime time Crawford Heads présente deux autres combats intéressants. Teofimo López (14-0, 11 KOs), un jeune de 22 ans originaire de Brooklyn, New York, avec un potentiel de superstar, se battra pour sa première ceinture majeure face au champion du monde léger IBF Richard Commey (29-2, 26 KO).

Sur la carte aussi, il y a une sorte de ressentiment parmi les poids plumes Michael Conlan (12-0, 7 KOs) et Vladimir Nikitin (3-0). Conlan tentera de venger une défaite très controversée contre Nikitin aux Jeux olympiques de 2016.

Heure et canal Terence Crawford vs Egidijus Kavaliauskas

Quand: Samedi 14 décembre à 18h PT / 21h ET aux États-Unis. 20 h au Mexique. (carte principale)

O Where: Madison Square Garden à New York

TV: ESPN aux États-Unis.

Streaming en direct: ESPN Play

Paris: Crawford -2 500 (mise de 2500 $ pour gagner 100 $), Kavaliauskas +1 100 (mise de 100 $ pour gagner 1100 $)

Terence Crawford vs Egidijus Kavaliauskas LIVE

Alors que les fans de boxe déplorent le fait que Crawford Il n’a pas encore combattu avec Manny Pacquiao, Errol Spence Jr., Keith Thurman et Shawn Porter, le champion de 32 ans préfère se concentrer sur la vue d’ensemble, selon Wil de Bad Left Hook Esco:

«Ça ne me dérange pas vraiment autant que les gens le pensent. J’ai réalisé plus que tous ces poids welters là-bas, sauf Pacquiao. Si vous regardez ce que j’ai accompli dans le sport de la boxe, si vous regardez ce que Errol, Keith, Shawn, Danny Garcia, tous ces autres poids mi-moyens là-bas, j’ai fait beaucoup plus chacun d’eux, sauf Pacquiao ».

Crawford Il est champion du monde en trois divisions et, en 2017, il a marqué l’histoire en unifiant les quatre titres principaux de la division junior junior. Il est invaincu et est le numéro 4 combattant par livre et le poids welter numéro 1 par anneau. C’est un excellent curriculum vitae, mais il a parfois semblé trop facile.

Quand j’étais occupé à dominer la division des 140 livres, j’avais le sentiment que la véritable action commencerait dans le poids welter. C’est quelques jours après son quatrième combat à 147 livres, et le nom le plus important qu’il a obtenu était Amir Khan en avril dernier, qu’il a battu par TKO au sixième tour (un coup bas accidentel a mis fin à l’affaire, mais Khan Je recevais une raclée complète).

Crawford Il est toujours calme, mais il peut être impatient de mener un grand combat avant d’avoir atteint 30 ans. Il s’est moqué d’un moyen possible pour y arriver.

“Je vais à 160 après cela … je vais à 160, peu importe”, at-il dit, pour Esco. Pensez-vous que je joue? Je vais à 160. Mon prochain combat va à 160. «

D’accord Bud Il est rempli de questions sur son héritage, il n’y a pas grand-chose à demander Kavaliauskas, relativement anonyme, à part son prochain combat. Ça va, ça semble être tout ce que vous pensez.

«Crawford C’était dans ma tête depuis le début du camp d’entraînement en juin », a-t-il déclaré. Kavaliauskas, selon Dan Rafael d’ESPN.com. «Donc, chaque jour, ils étaient Crawford, Crawford, Crawford. Ma mentalité est bonne ».

Il est difficile de décrire ce que serait le chemin de la victoire pour le challenger, car Crawford Il n’a pas de faiblesses évidentes. Vous pouvez boxer à l’extérieur ou frapper une courte distance, changer de position si vous sentez que vous avez plus d’avantages, jouer en défense ou augmenter la pression.

Le meilleur pari de Kavaliauskas est d’essayer de frustrer Crawford, lancez-lui plusieurs regards et espérez qu’il pourra prendre un coup puissant qui étourdit le favori. Personne n’a fait ça en 35 combats professionnels, mais peut-être que la 36e fois est le charme. Le scénario le plus probable est que Crawford frapper à Kavaliauskas et conserve son titre, ajoutant une autre victoire à un excellent curriculum vitae que certains soutiennent qu’il pourrait utiliser un peu plus d’émail.

Répétition vidéo. Terence Crawford gagne par KO Egidijus Kavaliauskas: