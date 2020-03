Tevez donne à Maradona un «pic» après un hommage émotionnel

Boca Juniors proclamé champion de la Super League L’Argentine après avoir battu la gymnastique et l’escrime 1-0 avec un but de Carlos Tevez, qui a joué dans l’un des moments forts du jeu: Il avait embrassé Maradona dans la bouche lors du match précédent.

Maradona a visité La Bombonera comme entraîneur de gymnastique et d’escrime et de Boca Juniors ils lui ont rendu un hommage émotionnel le jour où les xeneizes ont joué la ligue. Après l’acte, Carlos Tévez s’est approché du banc où se trouvait le légendaire «10» argentin et lui a donné un baiser sur la bouche.

River dépendait de lui pour remporter le championnat, mais le match nul contre l’Atlético Tucumán a donné des options à un Bouche qui n’a pas manqué contre la gymnastique et l’escrime. De cette façon, Boca obtient son 34e titre de champion et l’une des images qui quedanán pour l’histoire est le baiser entre Maradona et Carlos Tévez.

⚽️ # Tévez bisous #Maradona ⚽️ # BocaCampeon

Https://t.co/yiwd2a6nxS pic.twitter.com/QmvDnwM4vj

– amMamalón Football⚽️ (@futbolmamalon) 8 mars 2020