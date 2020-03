Texas A&M Guard décède d’un coronavirus

Un ancien garde du Texas A&M est décédé des suites d’un coronavirus.

Selon Chuck Henderson, David Edwards est décédé de COVID-19. Le Dallas Morning News a confirmé la nouvelle de la mort de l’ancienne star.

“Jamais dans un million d’années, je n’aurais même imaginé que mon coéquipier en backcourt irait avant son temps”, a écrit Edwards.

«Je viens d’apprendre la mort de Dave Edwards. Pour ceux qui ont prié pour lui, il est maintenant dans un meilleur endroit.

«Ce coronavirus m’a frappé au cœur. Nous devons trouver un vaccin. Dave était l’un des concurrents les plus féroces et les meilleurs meneurs de jeu que j’aie jamais rencontrés.

«Presque imparable. J’ai appris à devenir dur alors que les ongles rivalisaient avec lui tous les jours et secouaient l’adversité. Je me souviendrai également des 4 années que nous avons passées ensemble après votre transfert de Georgetown à Texas A&M. RIP Dave Boogie !!!! ”

Edwards a commencé sa carrière à Georgetown de 1989 à 1990, avant de passer au Texas A&M et d’y jouer de 1991 à 1994.

