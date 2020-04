«The Bachelor» Plus Music? Bienvenue dans «Écoutez votre cœur»!

Je ne peux pas croire combien de fois je vais devoir taper “Le célibataire présente: écoutez votre cœur”. Lorsqu’ABC a proposé une version de The Bachelor dont le rôle principal était une femme, ils l’ont appelée The Bachelorette — concise, facile à comprendre. Quand ils ont inventé un spectacle où un groupe d’anciens candidats au Bachelor vivaient ensemble dans une maison, ils l’ont appelé Bachelor Pad – grand nom, résultats mitigés sur le spectacle réel. Quand ils ont inventé un spectacle qui a déménagé cette maison sur une plage, ils l’ont surnommé Bachelor in Paradise – peut-être survente, mais toujours techniquement exact. Et quand ils ont inventé la contre-programmation sur le thème du baccalauréat pour les Jeux olympiques d’hiver, ils l’ont appelé les Jeux d’hiver du baccalauréat – c’est logique!

Mais tout comme Rogue One: A Star Wars Story et Fast and Furious Presents: Hobbs et Shaw, nous avons atteint le point où le concept ne peut plus être décrit en une seule phrase intéressante. Il est trop éloigné du produit d’origine, moins connecté par des visages et des contenus familiers et plus par l’esprit et par les équipes de production. Vous avez maintenant besoin de plusieurs clauses pour faire le travail; nous avons atteint l’ère du colon présente du baccalauréat.

Le baccalauréat est devenu suffisamment un monstre de l’audience que c’est ce que notre président obsédé par les émissions de télévision propose comme un bâton de mesure, c’est pourquoi ABC a dérivé la série originale à un rythme si alarmant. Le dernier, The Bachelor Presents: Listen to Your Heart, était censé être un spectacle de remplissage. Après la fin de la diffusion de The Bachelor en mars, les producteurs de l’émission choisissent la candidate la plus populaire et commencent immédiatement le tournage d’une nouvelle saison de The Bachelorette, mais pendant que cette saison est filmée et montée, il y a plusieurs mois sans contenu Bachelor. Pour combler le vide, les producteurs de la franchise ont inventé ce spectacle alambiqué basé sur une prémisse – ouvertement basée sur A Star Is Born, un film dont Disney et ABC ne possèdent pas les droits – que les gens pourraient trouver leur partenaire musical et leur partenaire amoureux à vie dans on est tombé. Tout comme Fleetwood Mac! (Il suffit de ne pas regarder ce qui est arrivé à Fleetwood Mac.) Mais maintenant, l’intrigue B est devenue l’histoire principale. La pandémie de COVID-19 a nécessité l’arrêt de la production sur The Bachelorette – de toute évidence, 30 célibataires ne peuvent pas parcourir le monde à une époque de flambée de maladies infectieuses dans le monde entier – ce qui à son tour retardera ou annulera la production de Bachelor in Paradise et Bachelor Summer Games, les deux dont sont alimentés par un flux constant de candidats de The Bachelorette. Heureusement, The Bachelor avait déjà cette autre émission en banque. Et c’est pourquoi je vais taper à plusieurs reprises “The Bachelor Presents: Listen to Your Heart”.

Pour résumer l’expérience de regarder TBP: L2YH, comme je l’appellerai pour faire court: ils ont fait tout l’avion à partir de Jed Wyatts. Jed, bien sûr, est le natif du Tennessee qui a remporté la dernière saison de The Bachelorette en ayant une barbe et une bachelorette sérénade Hannah Brown avec une guitare acoustique à la moindre occasion. Elle a été balayée, mais la relation s’est effondrée après qu’il est devenu clair que le point culminant de sa carrière musicale était de vendre un jingle de nourriture pour chien et qu’il avait quitté sa petite amie réelle quelques jours avant le tournage de Bachelorette dans l’espoir qu’une apparition sur le spectacle stimulerait sa carrière musicale. Et l’a jamais! Sa terrible chanson de 2017 a maintenant des milliers de votes négatifs sur YouTube!

Chaque concurrent sur L2YH est un Jed Wyatt. Il y a des mâles Jed Wyatts et des femelles Jed Wyatts; il y a le country Jed Wyatts et l’indie Jed Wyatts. Tout le monde n’est pas. Une méthode pour courtiser les membres du sexe opposé est de leur chanter. Le point culminant de l’épisode est quand Trevor, le réplicant Jed le plus direct de la série (célèbre pour un bref passage sur American Idol dans lequel Katy Perry l’a appelé chaud devant sa petite amie d’alors) se bat avec Ryan, un Jed au rasage net, sur l’occasion de recevoir une rose de Jamie, une femme de 21 ans, Jed. Jed, rasé de près, emmène Jed, une femme de 21 ans, à une date où ils réenregistrent «Gravity» de John Mayer au Capitol Records à Los Angeles, ce qui le place en tête, mais Trevor retire Jed, une femme de 21 ans, et fouette une guitare acoustique, lui joue “Slow Dancing in a Burning Room” – une autre chanson de John Mayer – et gagne sa rose.

Qui sait quel futur Jeds émergera dans les semaines à venir et quelles chansons de John Mayer ils chanteront? Branchez-vous la semaine prochaine pour The Bachelor Presents: The Quest for the Ultimate Jed.

Le plus étrange trope: une étoile est née



Dans les premières minutes de l’émission, Chris Harrison dit: «Nous ici au Bachelor sommes tous de grands fans du film A Star Is Born», deux candidats font référence à la similitude de l’émission avec A Star Is Born, et on nous montre un clip de deux d’autres candidats interprètent «Shallow» de A Star Is Born.

Cela me porte à croire que personne impliqué dans cette émission n’a jamais vu A Star Is Born. La prémisse de l’émission est très différente de l’arc principal de A Star Is Born, qui concerne spécifiquement la montée en puissance d’une personne et la bataille d’un homme contre la dépression et l’alcoolisme. Plus particulièrement, je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait comparer leur amour jusqu’à la fin à A Star Is Born. Pas de spoilers, mais je suis content que la maison L2YH ne semble pas avoir de garage.

Le plus grand point d’interrogation: le format

On ne sait pas exactement à quoi sert ce spectacle. Chris Harrison explique que les candidats qui ne font pas partie de «couples engagés» seront éliminés chaque semaine, c’est ainsi que les choses fonctionnent sur Bachelor in Paradise et Love Island – de nouvelles personnes se joignent chaque semaine pour s’assurer qu’il y aura toujours plus de candidats d’un même sexe que le l’autre, conduisant à une course effrénée pour accrocher un partenaire. Dans l’épisode de lundi soir, il y avait 12 femmes et huit hommes, ce qui a conduit à l’élimination instantanée de quatre gars.

La question, je suppose, est de savoir comment vous gagnez ce spectacle. Harrison explique que vers la fin du spectacle, les candidats effectueront des duos les uns avec les autres sur scène. Les gagnants seront-ils le couple le plus doué pour faire de la musique ou le couple qui semble être le meilleur couple? Ce n’est pas clair. Il semble que cette émission emprunte au livre de règles de Love Island de déployer stratégiquement le format compétitif nécessaire pour rendre les choses les plus intéressantes à un moment donné.

La question est: quand le but est soit de «trouver le véritable amour», soit de «faire de la bonne musique avec une femme», soit «les deux», qui est là pour les bonnes raisons? Est-ce les gens là-bas pour faire avancer leur carrière musicale ou les gens qui sont là pour trouver le véritable amour? Je dois admettre que je ne m’attendais pas à des débats téléologiques aussi profonds sur The Bachelor Presents: Listen to Your Heart.

Lieu le plus chaud: Nashville

Il n’y a que deux types de candidats sur cette émission – ceux qui vivent à Nashville et ceux qui vivent à Los Angeles. Cependant, l’émission semble faire de gros efforts pour éviter de prétendre que les candidats vivent à Los Angeles – Rudi dit qu’elle est «déjà datée de tout LA» mais qu’elle est présentée comme venant de San Antonio, tandis que certains candidats sont répertoriés comme étant d’Encino, Lawndale, et Sherman Oaks, qui se trouvent tous dans le comté de LA.

Mais ce qui est plus drôle pour moi, ce sont les quatre candidats dont la ville natale est répertoriée comme Nashville – notamment, aucun d’entre eux n’est réellement de là. Jamie vient de déménager là-bas après avoir obtenu son diplôme de Berklee à Boston. Savannah vient de Dallas et elle dit qu’elle vient de déménager à Nashville au cours des derniers mois. L’ex-Marine Brandon semble être originaire de Louisville. Bald Josh a déjà écrit: «Nashville et la musique country ont mon cœur mais la Floride sera toujours ma maison!» sur Instagram; Les producteurs du baccalauréat étaient apparemment en désaccord lors de l’inscription de sa ville natale.

Encore une fois, je comprends – Nashville signifie la musique dans le monde, donc un spectacle de musique veut évidemment tromper son lien avec la ville. (La finale de la série a été filmée à Nashville.) Mais la série a fait appel à des calculs créatifs: six des 20 candidats vivent à Los Angeles, mais en quelque sorte seulement deux listent “Los Angeles, CA” comme leur ville natale, tandis que les quatre candidats qui ont déménagé à Nashville sont apparemment des Nashvilliens pour la vie, même s’ils ont autant de liens avec la ville que les demoiselles d’honneur ivres qui se promènent dans les enterrements de vie de jeune fille de Broadway.

Pire performance: Matt

La monogamie est l’ennemi des rendez-vous amoureux. Même des émissions comme The Bachelor et Bachelorette peuvent être gênées par le fait que 30 candidats doivent prétendre qu’ils sont exclusivement intéressés par une seule personne. Les émissions de rencontres les plus juteuses sont celles comme Bachelor in Paradise et Love Island, où plusieurs candidats de chaque sexe ont plusieurs options, permettant un échange et un recouplage perpétuels.

Cela se produit déjà sur L2YH, notamment avec Matt. Nous savons déjà que Matt aura du mal à cette émission à cause de son intro: il nous dit qu’il n’a jamais vu The Bachelor et identifie Chris Harrison comme «ce gars», «Chris Hanson» et «Chris Hemsworth». Cher Dieu, il vole aveugle! Vous pouvez être le meilleur athlète du monde, mais si vous n’avez jamais vu un match de basket auparavant, vous allez probablement commettre un milliard de fautes et retourner le ballon en permanence. De même, si vous n’avez jamais vu The Bachelor avant d’apparaître sur The Bachelor, vous êtes désossé. Matt va parler de la façon dont vous êtes censé nouer des relations et non de la manière particulière et rabougrie que vous êtes censé nouer des relations à la télé-réalité. Dans la vraie vie, vous pourriez discuter des intérêts communs à une première date. Sur The Bachelor, vous devez évoquer la chose la plus traumatisante qui vous soit jamais arrivée, puis la personne avec laquelle vous êtes en rendez-vous doit dire “Je suis tellement content qu’il m’ait ouvert!” Matt n’a aucune idée.

Il déclenche une première relation avec Rudi et les deux se retirent dans le bain à remous du manoir. (Il convient de noter que L2YH est filmé dans un manoir différent du manoir habituel de Bachelor, qui n’a inexplicablement pas de bain à remous.) Là, les deux s’embrassent presque. Il réagit comme une personne pourrait réagir dans la vraie vie après qu’une personne a choisi de ne pas les embrasser et commence à croire que Rudi ne s’intéresse pas à lui. Puis, quand il reçoit une carte de date le lendemain, il décide de voir s’il a une chance avec Mel aux cheveux roses. Leur date n’est pas vraiment une date du tout – ils assistent à un concert de Plain White T, apparemment tenu dans une arrière-cour aléatoire. (Au cas où vous pensiez que la tradition de célibataire consistant à voler avec des musiciens au hasard pour de faux concerts s’arrêterait dans un spectacle où tout le monde était un musicien: vous pensiez mal.)

Étonnamment, les Plain White T ne jouent pas “Hey There Delilah”. Fait amusant: “Hey There Delilah” a été écrit à propos d’une personne réelle nommée Delilah qui n’avait aucun intérêt romantique pour le gars des Plain White T’s, qui avait en fait un petit ami, et qui a déclaré être très bizarre par le populaire chanson d’amour écrite à son sujet par quelqu’un qu’elle n’a pas aimé. Quoi qu’il en soit, Matt Delilah sort de l’enfer: Mel n’a clairement aucun intérêt pour Matt et continue de sortir avec Gabe. Et quand Matt essaie d’arranger les choses avec Rudi, elle est furieuse de la façon dont il a renié sa promesse apparente de l’emmener à la date.

En résumé: le gars n’a aucune idée du fonctionnement de la télé-réalité, c’est pourquoi il a abandonné une relation potentielle pour emmener une fille avec qui il n’a pas pris de rendez-vous pour regarder un groupe de troisième niveau d’il y a 15 ans interpréter leur quatrième plus célèbre chanson. Quel désastre!

Stage le plus malheureux: Russell

Plus tôt, j’ai mentionné que quatre candidats sont éliminés après le premier épisode. Serait-ce des candidats qui n’auraient pas réussi à établir un lien musical avec leurs futurs partenaires potentiels? Dans une tournure choquante, ce sont les quatre gars les moins beaux:

abc

Trois de ces quatre ont un impact sur le spectacle. Josh, le gars chauve, fait un jeu solide pour Julia, se débrouillant avec elle avant que la candidate la plus poilue de la série, Sheridan, ne se précipite pour la voler, menant à un autre L pour la communauté folliculairement mise au défi. Michael Todd, le barbu, est si agressivement maladroit que je dois imaginer qu’il a été planté par des producteurs pour faire fuir tout le monde – il essaie d’embrasser Savannah dans les 15 minutes suivant sa rencontre en complimentant ses lèvres, et on le voit plus tard se plaindre de se faire taire à d’autres femmes. (Les femmes adorent quand vous expliquez pourquoi d’autres femmes vous ont rejetées dans le passé!) Jack est plus ou moins un personnage d’arrière-plan, mais on le voit au moins accroché avec ses concurrentes et chanter des chansons.

Le quatrième, cependant, est Russell, un gars vaguement Steve Buscemian dans la veste en cuir. Pour autant que je sache, il ne retire jamais cette veste en cuir au cours de son apparition dans la série. Il parle trois fois au total: il est montré en train de se présenter à Michael, puis de saluer Matt à son retour d’une tentative de réconciliation avec Rudi – il dit “ça va?” et “Oh mon dieu!” Puis à un moment donné, il marche un peu près d’un foyer et dit: “Merde, c’est chaud!” J’ai revu l’épisode deux fois maintenant, et je suis assez confiant qu’il n’est jamais montré en train de parler à des femmes. Je crois que sa présence dans l’émission n’est mentionnée ouvertement qu’une seule fois, la première nuit, lorsque Rudi dit à Jamie “Je n’ai pas parlé à Russell” et Jamie dit “Qui est Russell?” avant que les deux commencent à craquer.

En règle générale, les candidats au Bachelor éliminés ont la possibilité de dire à la caméra pourquoi ils estiment qu’ils auraient dû obtenir un meilleur tir. Pas Russell, dont le cliché d’adieu est un triste regard de lui assis seul dans une veste en cuir:

abc

Pauvre Russell.

Premier joueur par excellence: Gabe

Lorsque cette émission dit que chaque candidat est un musicien, cela semble signifier que chaque candidat est un chanteur. Il n’y a ni bassistes, ni percussionnistes, ni flûtistes, juste des chanteurs. Peut-être que certains d’entre eux peuvent jouer de la guitare ou du piano, mais surtout ils chantent juste. Comme je l’ai dit, c’est Jeds jusqu’en bas.

Il y a une exception notable: Gabe, qui est montré jouant du violoncelle dans son package de prévisualisation! Plus précisément, il est montré en train de jouer la Suite pour violoncelle n ° 1 de Bach, également connue sous le nom de “La seule chanson que quiconque puisse jouer pour démontrer qu’il joue du violoncelle”. Plus important encore, Gabe a la seule expérience de vie que vous devez avoir pour être un concurrent important dans n’importe quelle émission de baccalauréat – il a joué au football universitaire, tout comme Tyler Cameron et Colton Underwood et Jordan Rodgers et honnêtement, la liste est trop longue à ce stade. Baker était en sécurité à Rice et a disputé un record de 56 matchs.

Nous n’avons pas reçu beaucoup de clips de Gabe dans l’épisode de lundi soir, mais si le «talent musical» est une condition préalable à la contestation de cette émission, il pourrait être un sérieux concurrent. Plus comme le BACHelor, l’amirite? Parce qu’il sait jouer la chanson de Bach? Quoi qu’il en soit, ça aurait été une bonne blague si on me permettait de le dire à haute voix.