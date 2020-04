“The Challenge: Total Madness”: Bear confirme une fois de plus qu’il est un connard

C’est une démonstration remarquable de retenue que personne n’a frappé Bear au visage pendant cette saison de The Challenge: Total Madness. Je le dis avec le plus grand respect: Bear est un connard total. Il est bruyant, il est impétueux, il est abrasif et il est ennuyeux. Il est également le concurrent idéal pour ce type de divertissement.

Bear, du Royaume-Uni, a d’abord rejoint la famille Challenge pour War of the Worlds et War of the Worlds 2. Il était tout aussi ennuyeux à l’époque, s’imaginant être un homme féminin en raison de la constance avec laquelle il incite les femmes de l’émission à tomber amoureux de lui. .

Cette saison, il vise Kailah, comme en témoigne sa tentative de l’impressionner en … emmenant un extincteur géant dans une salle remplie de concurrents.

MTV

Oui.

Sans surprise, la plupart des personnes qui ont été pulvérisées n’étaient pas particulièrement ravies. Ashley était particulièrement irrité, crachant sur Bear (Comment cela ne vous fait-il pas expulser de la maison?), Mettant fin à son alliance de courte durée avec Mattie et garantissant essentiellement sa place dans l’élimination (qu’elle a perdu, LOL).

Je veux juste savoir quel pauvre employé de soutien a dû nettoyer cela:

MTV

Challenge physique

Nous avons eu une autre tournure cette semaine lorsque les challengers ont été divisés en groupes de cinq et TJ annonce que TOUS les membres de l’équipe gagnante constitueront le Tribunal de cette semaine.

Ce. Défi. Regardé. Misérable.

Trois membres de chaque équipe ont dû entrer dans une piscine froide et glaciale et libérer les pièces du puzzle fixées au fond avec des mousquetons (le but ultime étant de remonter le puzzle à la fin). Les autres membres de l’équipe ont servi de «brise-glace» pour rendre l’eau de leurs adversaires encore plus froide. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une eau incroyablement froide, mais c’est une expérience très désagréable. Vous tremblez de façon incontrôlable et il est presque impossible de prendre une profonde respiration.

Nelson, Kailah et Dee doivent être informés par TJ qu’ils ont terminé (Nelson finit par aller à l’hôpital). Corey et Kyle quittent. C’est le bordel. L’équipe de Johnny Bananas finit par utiliser la meilleure stratégie (décrochez les pièces du puzzle et laissez-les flotter pour que vous puissiez déchausser les pièces pendant que vous pouvez toujours sentir vos mains), et l’écrase absolument.

Gagnants: Big T., Aneesa, Kaycee, Bananas et Bear

Moment le plus ridicule

Il est temps de commencer à parler de la coupe de cheveux de Jordan. Un bol était-il impliqué? Pourquoi le bouc pirate? Pourquoi chaque chemise qu’il possède a-t-elle des trous? J’AI BESOIN DE RÉPONSES.

MTV

Épisode MVP

HELL YES, BIG T. Tula “Big T.” Fazakerley en est à sa deuxième saison de The Challenge après avoir participé à une émission intitulée Shipwrecked (qui sait?). Nous n’avons pas du tout connu la Londonienne sur The Challenge: War of the Worlds 2 car elle est rentrée chez elle après la première élimination féminine.

Maintenant que nous avons goûté, je pense que nous avons tous besoin d’un peu plus de Big T. dans nos vies. Elle faisait partie du Tribunal de cette semaine et a commencé à demander conseil à Bananas après l’avoir prise sous son aile. Obtenir des conseils de stratégie de Bananas est risqué car presque tout le monde le déteste, mais on ne peut nier son jeu.

Big T. commence à trouver sa voix – elle a intelligemment conclu des accords avec la «trinité impie» de Kailah, Nany et Jenna cette semaine – et tout cela me rend très heureuse.

Crânes rouges

Ajout d’une nouvelle section cette semaine afin que nous puissions savoir qui peut participer à la finale. Dee est entré au Purgatoire, voté par le Tribunal. Grâce à la connaissance de Wes des saisons précédentes de The Challenge, Dee a pu obtenir une victoire serrée sur Ashley et obtenir un crâne rouge. Elle et Jenny sont les seules femmes concurrentes avec Red Skulls. Jay est le seul concurrent masculin.

Classements de puissance

5. Big T.

4. Wes

3. Johnny

2. Jenny

1. Jay