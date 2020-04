“The Challenge: Total Madness”: Jay prouve qu’il est un joueur puissant

La série Challenge est à son meilleur lorsque la majorité des concurrents sont de terribles stratèges, et cette saison, ils ont rassemblé une distribution de niveau terrible des Avengers.

La semaine dernière, nous avons discuté de la façon dont Dee est la reine régnante de la mauvaise décision de la saison, mais la compétition gagne sur elle RAPIDEMENT. Ne vous inquiétez pas, Dee a commencé l’épisode avec un maître stupide alors qu’elle flirtait avec la recrue Jay dans l’espoir de rendre Rogan, son ex, jaloux. Mais son seul succès était de mettre tout le monde mal à l’aise.

Maintenant pour les autres.

Johnny Bananas et Ashley ont eu une rivalité de longue date (pour être honnête, Bananas a des rivalités avec beaucoup de gens), principalement parce que Bananas sait avec quelle facilité il peut appuyer sur ses boutons pour obtenir une réaction. Dans ce jeu, vous devez aligner vos canards avant de faire des mouvements de puissance. Il est toujours plus sûr de dire un nom que vous avez déjà dit que de remuer le pot à titre préventif.

Dans la délibération, tout le monde pense pouvoir en tirer un sur les bananes et l’envoyer en élimination. L’alliance que Wes et Bananas ont conclue au début de la saison – qui, je l’admets, semblait au mieux ténue – a atteint un moment charnière alors que le premier devait voter. Étonnamment, il s’est contenté de Bananas et a voté pour Jay.

Les électeurs restants ont évité le «mouvement de pouvoir» et ont brûlé des votes ou ont voté pour Jay.

Gardez un œil sur Nelson, cependant, qui a obtenu un bon nombre de votes lors des délibérations.

Challenge physique

L’épreuve de groupe a été réalisée individuellement, chaque concurrent se voyant attribuer une planche comportant une séquence alphanumérique codée. Ils devaient mémoriser autant de symboles que possible et courir vers un clavier pour déchiffrer le code. Le gain? Le premier homme et la première femme à avoir terminé leurs codes utiliseraient un piston hilarant Wile E. Coyote TNT pour faire sauter une paire de camions.

Rien n’empêchait les concurrents de tromper leurs voisins s’ils manquaient un symbole, ce qui a finalement aidé Bayleigh de Big Brother à rejoindre le cercle des gagnants aux côtés de CT. Les gagnants ont pu choisir le troisième membre du Tribunal et sont allés avec le fiancé de Bayleigh, Swaggy C.

Gagnant: CT et Bayleigh

Moment le plus ridicule

Le casting a passé une nuit en ville et a frappé un bar tout en portant des costumes (pour des raisons inconnues). Dee a bondi sur Jay (dans une tentative susmentionnée pour rendre Rogan jaloux), et a fait avec la recrue involontaire devant leurs compagnons de casting.

Rogan a admis que cela le faisait se sentir merdique et le Britannique a acculé CT (un membre du Tribunal) à propos de vouloir être envoyé pour éliminer Jay au Purgatoire.

C’est très bien et bon.

La partie hilarante est la façon dont Rogan était habillé quand il a parlé à CT:

MTV

Épisode MVP

Vous ne détruisez pas une légende comme CT et ne devenez pas le MVP. Écoutez, CT a fait le bon choix pour affronter Jay, mais la recrue a eu le meilleur de lui dans une bataille difficile. Ils avaient chacun 20 minutes pour utiliser des pierres, des parpaings, des cordes et des chaînes pour bloquer la cellule de prison permanente de leur adversaire. Une fois le temps écoulé, ils changent de poste et doivent être les premiers à entrer dans leur cellule et à sonner.

CT a opté pour la stratégie intelligente de créer un énorme nœud avec des cordes et des chaînes et de le bloquer avec des parpaings et de gros morceaux de roche. Jay a décidé de charger la cellule de CT avec autant d’obstacles que possible, en espérant épuiser le vétéran.

Eh bien, ça a marché. Dans un bouleversement choquant, Jay a réussi à desserrer un nœud difficile et à gagner l’élimination pour sécuriser son deuxième crâne rouge. Il est toujours le seul joueur masculin éligible pour la finale à ce stade.

Si vous avez besoin de moi, je pleurerai sur CT.

Classements de puissance

5. Bayleigh

4. Wes

3. Johnny

2. Jenny

1. Jay