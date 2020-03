The Champions passe par le Metropolitan

Si le dernier jour a amené l’un des grands matchs de l’année avec le différend Classique au Santiago Bernabéu, cela laissera un Atlético de Madrid-Sevilla, ce qui au final est presque le même. Rojiblancos et Nerionenses arrivent à un bon moment de la saison à cet événement, avec une série de résultats positifs qui leur permet de rêver et d’avancer en Europe et de se consolider dans les premières positions du tableau après l’autorité qu’ils ont déjà forgée Madrid et Barça.

Le match, qui débutera dans la Wanda Metropolitano à 16h (Movistar LaLiga), est le clou de cette 27e journée de la Ligue de Santander. Il Séville arrive troisième, leader des mortels, avec 46 points; tandis que le Athlétique arrive cinquième avec 44 unités – le Getafe, au milieu, avec 45–. Les distances sont minimes et on pourrait dire que les différences de styles et de gabarits aussi. Diego Pablo Simeone et Julen Lopetegui ont fait de leurs équipes une solidité et des performances pures, ce qui reflète les chiffres.

Cinq matchs sans perdre accumulent les deux équipes avant de se mesurer. Les locaux ajoutent aujourd’hui trois victoires consécutives à domicile contre Grenade, Liverpool et Villarreal, pour les deux matchs nuls en tant que visiteur contre Valence et Espanyol. Séville, d’autre part, a fait match nul contre l’Espanyol en Liga et à égalité contre Cluj à deux reprises, et ajoute deux victoires consécutives en championnat contre Getafe et Osasuna.

En faveur de Athlétique, plus de chiffres … et Simeone Il Athlète de Madrid accumuler 10 matchs consécutifs en Liga sans perdre contre le Séville, avec cinq victoires et cinq nuls, sept d’entre eux menés par l’Argentine. La dernière défaite des rojiblancos en tant que locaux dans la compétition nationale date de 2008. Le lien est une constante entre les deux, avec trois 1-1 dans les trois derniers sets à la fois dans le Metropolitan et dans le Pizjuán.

Absences de poids

Les deux équipes arrivent avec des absences importantes dans leurs rangs. Ceux de Simeone ne pourront pas compter ce jour avec Thomas, qui rencontre la pénalité pour l’accumulation de carte. L’Africain a été consolidé au cœur de la saison, un fixe pour l’entraîneur argentin pour son physique et sa force, au-delà du bon toucher du ballon. Ce n’est pas non plus Lemar bien que les Français n’aient pas fini de cailler. Llorente occupera la position au centre du champ et Joao Felix vous pouvez revenir en arrière depuis le remplacement Carrasco. Saul et Koke, fixés sur la moelle épinière ainsi que Laisse et Morata sur le front d’attaque, consolidé comme un couple offensif.

Ils remplissent également le cycle du carton Óliver Torres comme Fernando dans le Séville, – ce dernier aussi blessé – deux fixes au milieu pour Lopetegui Gudelj et Jordanie Ils visent à combler ce vide tout en maintenant le système. Suso vous pouvez entrer commencer par Rony Lopes et En-Nesyri se consolider comme avant-centre, devant un malheureux Depuis Jong. Vaclík semble récupéré et défendra le bois, ainsi que Reguilón remplacera Squire sur le côté gauche.