The Elam Ending a rendu le jeu NBA All-Star amusant comme l’enfer

Il était facile de gérer le nouveau format du jeu All-Star avant sa mise en œuvre. Chaque match de la NBA que quiconque a regardé a fonctionné de la même manière: celui qui a le plus de points à la fin du chronomètre gagne. Mais c’était différent. C’était nouveau. C’était aussi un peu plus compliqué (ou au moins suffisant pour justifier une explication après explication après ré-explication, tout au long du week-end).

Pourtant, en fin de compte, cela a apporté une atmosphère de séries éliminatoires inattendue à un jeu d’exhibition généralement défini, en partie, par un manque d’intensité distinct.

Pendant un quart intemporel dimanche soir, 10 des meilleurs joueurs du monde ont transpiré par une possession tendue après une possession tendue. Ils ont pris en charge. Ils se chamaillaient avec des arbitres. Ils ont grimpé pour des blocs et se sont précipités pour des balles lâches. Et bien que Team LeBron ait gagné sur le tableau de bord, 157-155 contre Team Giannis, le vainqueur le plus large était le All-Star Game lui-même, injecté tel qu’il était avec une vigueur jamais vue depuis un certain temps.

“Aucun de nous ne savait à quoi s’attendre”, a déclaré LeBron James après le match. “Mais tout au long du quatrième trimestre et à la fin du match, tout le monde s’est dit:” C’était vraiment très amusant. “”

Assez foutrement amusant en effet, et la foule et les joueurs ont rapidement compris les nouvelles règles. Chacun des trois premiers trimestres a impliqué une «réinitialisation» du score, le gagnant de chaque trimestre gagnant 100 000 $ pour un organisme de bienfaisance attribué. Ensuite, le quatrième trimestre a utilisé une variation de la structure de la «fin de l’Elam»: les trois premiers scores ont été additionnés, le chronomètre de jeu éteint et les équipes ont commencé à viser un score cible – 24 points de plus, en mémoire de Kobe Bryant. nombre, que le score de l’équipe de tête entrant dans le cadre. Alors que l’équipe Giannis menait 133-124 après le troisième quart-temps, les équipes visaient 157.

Y arriver n’a pas été facile. Loin des possessions rapides et planantes qui coulaient plus tôt dans le match, le quatrième quart a vu les deux équipes s’accrocher à la cible, panier par panier minutieux. «Offensivement, il a été difficile de démarrer quoi que ce soit», a déclaré l’entraîneur de l’équipe Giannis, Nick Nurse. «Même les premiers laissez-passer étaient refusés. C’était comme la fin d’un match éliminatoire, ce qui était vraiment cool. »

Comparez les statistiques du quatrième trimestre à celles des trois premiers, et un type de jeu complètement différent apparaît dans les chiffres: attaque moins efficace, plus de blocs et de fautes, plus de revirements que de passes décisives.

Divisions statistiques du jeu des étoiles 2020

Statistique



Trois premiers trimestres



Quatrième trimestre













Statistique



Trois premiers trimestres



Quatrième trimestre















FG%



55,5%



35,5%











Taux de lancers francs



6,5%



57,7%











AST par TOV



2,5



0,7











BLK%



6,2%



30,4%

Pendant tout le quatrième trimestre, Nurse a conservé la même composition: quatre partants à Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Pascal Siakam et Kemba Walker, et Kyle Lowry à la place de Trae Young. Peut-être que Nurse, l’entraîneur de Lowry sur les Raptors, jouait les favoris. Ou peut-être est-il entré dans le cadre avec un objectif défensif, optant pour remplacer le pire défenseur de la ligue par un gardien physique capable de prendre deux charges, dont une qui a annulé un éventuel vainqueur de James Harden.

L’équipe du Team LeBron, quant à elle, est entrée dans sa formation de clôture au début du quatrième et n’a effectué aucune substitution par la suite. LeBron a partagé le terrain avec ses collègues partants Kawhi Leonard (nommé MVP après avoir marqué 30 points), Anthony Davis et Harden, Chris Paul remplaçant Luka Doncic pour former un groupe de cinq vétérans de longueur et de ruses.

Comme avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques, lorsque l’identité des joueurs de clôture reflète une évaluation honnête de leur place dans la hiérarchie du sport, les décisions de l’alignement de dimanche ont révélé un jugement des stars les plus proches de la ligue. Paul, par exemple, bénéficiant d’une saison de résurgence à Oklahoma City, appartient toujours à cette classe. Idem Lowry, toujours sous-estimé.

Il est possible que les entraîneurs, organisés selon de nouveaux objectifs et un calendrier incertain, se soient trompés en laissant ces mêmes joueurs dans tous (ou presque) tous les trimestres. “Je suis un peu essoufflé”, a déclaré Giannis après le match. «Nous avons joué pendant environ 25 minutes au quatrième quart.»

Giannis a attaqué la jante avec enthousiasme, mais il n’a pas marqué du tout dans le cadre final. L’équipe LeBron l’a essaimé dans la peinture, et même le roi de la jante n’a pas pu trouver d’espace pour fonctionner au milieu de tous les corps d’étoiles obstruant son chemin.

À l’autre extrémité, cependant, la star des Bucks a donné autant de mal à ses adversaires. L’infirmière a déclaré que Giannis lui avait demandé des affrontements défensifs spécifiques dans la dernière ligne droite, et il n’a pas déçu. Il a bourré LeBron sur une tentative de fadeaway. Il a contrecarré une tentative de jam Davis. Et dans les possessions de fermeture, il a bloqué une suspension de LeBron – et a vu la décision, initialement appelée gardien de but, annulée après une révision de la rediffusion. (Oui, ce nouveau format signifiait des révisions de relecture et des défis pour les entraîneurs. Frank Vogel a crié à un arbitre après un appel. Les entraîneurs étaient aussi sur l’excitation.)

Un défaut évident du format est apparu à la toute fin du match, lorsque le Team LeBron a marqué son 157e point avec un lancer franc. Le moment était encore secoué par la tension – les deux équipes étaient à un seul panier et Davis a raté le premier des deux tirs de la ligne – mais s’est inscrit comme quelque chose d’un anticlimax, par rapport à ce qu’aurait signifié un vainqueur théorique du terrain.

Après le match, les joueurs étaient divisés sur ce résultat, mais sur des lignes prévisibles. Lowry, de l’équipe perdante, a déclaré: «Ça craignait de finir comme ça. Honnêtement, nous devons peut-être modifier un peu plus ce format — vous devez le terminer sur un objectif de terrain. “

Le LeBron victorieux, quant à lui, a minimisé toute critique du format. “À la fin de la journée, vous pouvez gagner un match de finale sur la ligne des lancers francs”, a déclaré James. “Tout cela fait partie du jeu, et c’était un sacré moyen de gagner un match du point de vue des étoiles.”

Mis à part le dernier problème possible, il est clair que l’expérience de fin d’Elam a réussi dans son premier cadre largement regardé. (Il avait déjà été utilisé dans le tournoi de basket-ball, une compétition de cinq contre cinq au cours de l’été.) Comme Vogel l’a noté par la suite, “il n’est pas rare que les Jeux des étoiles deviennent compétitifs sur le tronçon lorsqu’ils sont proches.” C’est vrai. Mais avec le score cible à l’esprit, cet «étirement» a commencé au début du quatrième trimestre. Tout le monde semblait plus conscient de la proximité de la fin qu’une horloge qui commence à midi. Il est juste de dire qu’aucun récent match des étoiles n’a vu un jeu bidirectionnel aussi intensifié.

Plus largement, le changement structurel a ravi un moment crucial, la NBA examinant des modifications plus étendues du calendrier global. Les propriétaires ne voteront pas sur les propositions pour un tournoi en saison et un tournoi pour les éliminatoires ce printemps, mais le commissaire Adam Silver a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que ces idées n’étaient ni mortes ni dormantes. “Je suis convaincu que nous nous retrouverons avec une sorte de tournoi de saison et un tournoi de play-in”, a-t-il déclaré.

Le All-Star Game a montré la promesse claire d’une telle invention. Les détracteurs du tournoi en saison craignent que les joueurs ne se soucient pas d’une nouvelle compétition arbitraire; eh bien, ils ne devraient pas non plus se soucier rationnellement du résultat d’une exposition, mais cela n’a pas empêché les équipes de s’exercer pleinement dimanche soir. “La bonne chose à propos de notre ligue, c’est que nous ajoutons toujours des choses et essayons de nouvelles choses et essayons de comprendre ce que les fans apprécient”, a déclaré Paul, président de la Players Association, qui a aidé à porter le format Elam à l’attention de Silver.

En tant qu’exercice de basket-ball, le quatrième trimestre semblait presque exister dans une autre dimension: pas de chronomètre de jeu, (presque) pas de sous-marins, pas de timeouts TV pour interrompre l’action avec des publicités Budweiser et des équipes de danse dans l’arène. Au début, le trimestre a pris une qualité presque surréaliste – le basket NBA mais pas tout à fait, avec quelques éléments clés manquants. L’atmosphère est rapidement devenue confortable, puis divertissante. Les joueurs étaient épuisés et les fans n’ont pas cédé. Le United Center était presque intimement uni après un week-end rempli de déménagements corporatisés.

«La fin a été incroyable», a déclaré Nurse. “Je pense que tout le monde dans l’ensemble était debout pour regarder chaque possession.”

La fin de l’Elam ne sera pas installée en saison régulière ou en séries éliminatoires, mais pour un tournoi en saison, peut-être, pourquoi pas? Certains coins du nerddom NBA ont été enthousiasmés par l’idée pendant un certain temps, et pour tout le monde, le format a été un succès instantané. Il est difficile de se plaindre d’une innovation qui génère une concurrence imprévue et sans entraves entre les meilleurs joueurs de la planète.

“J’espère que nous pourrons garder le même format pendant de nombreuses années”, a déclaré Giannis. «Je pense que les gens se sont amusés. On s’est bien amusé. C’est donc de cela qu’il s’agit. ”