The Fumble Files: le monde étrange de ‘CrunchBall 3000’

Bienvenue dans les fichiers Fumble, une série qui cerebrates des trucs cool et stupides trouvés dans les jeux vidéo. Aujourd’hui, je suis ici pour vous parler de CrunchBall 3000.

Ce jeu flash existe depuis de nombreuses années et il est vraiment meilleur que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un jeu flash de sport. Puisque notre lycée voulait que nous apprenions des choses pour une raison quelconque, de nombreux sites Web de jeux flash ont été interdits sur le Wi-Fi de notre école. Cependant, il y avait un groupe d’étudiants d’élite qui connaissaient les sites de jeux flash qui n’étaient pas interdits. Un tel site était kongregate.com, qui présentait des jeux légendaires comme Cyclomaniacs 2 et CrunchBall 3000.

C’était une façon amusante de passer le temps où votre professeur partait sur une tangente à propos des scores SAT et autres conneries ennuyeuses. C’était également très utile à l’université, pendant mes cours d’écon de 400 personnes. POUR LA DERNIÈRE FOIS, BOB, TOUS LES GRAPHIQUES D’APPROVISIONNEMENT ET DE DEMANDE SONT LES MÊMES.

Assez de discours sur le système éducatif, permettez-moi de parler des parties les plus cool du jeu.

Il a du savoir

CrunchBall 3000 a une histoire originale. C’est un sport mandaté par le gouvernement qui n’a vu le jour que parce que les sports étaient interdits dans le monde entier, mais les gens jouaient dans des ligues clandestines, alors le gouvernement est allé “FUCK IT. VOUS VOULEZ LE SPORT DE RETOUR? VOICI UN SPORT. ” Le monde semblait d’accord.

Le crunchball semble prendre des éléments du football, du rugby et du hockey, pour créer un jeu rapide et amusant.

Personnalisation

Lorsque vous commencez, et même après, vous pouvez personnaliser la couleur de votre équipe et même ajuster ses points de compétence. Vous pouvez également renommer des joueurs et modifier légèrement les points de compétence de votre équipe.

De plus, vous pouvez modifier les formations de votre équipe. Certains préfèrent le mur. Je préfère Goal Hang, mais vous devez trouver la formation pour vous. Votre équipe peut également changer de formation en cours de partie.

Une fois que la logistique de votre équipe est prête et prête, vous pouvez enfin CRUNCH IT UP (Ce n’est pas un vrai terme dans le jeu, je viens de le trouver. OK?). Il y a quatre divisions et l’objectif du jeu est de gagner la première division. Cela semble facile, mais il y a de bonnes équipes dans ce jeu qui n’ont pas peur de vous casser le cul.

Les instructions de Crunchball sont très simples, mais le gameplay vous permet d’être polyvalent et d’élaborer vos propres stratégies. Vous pouvez jouer méthodiquement, ou vous pouvez lancer la balle très loin en amont et voir ce qui se passe. Le seul inconvénient que je dirais que ce jeu a, c’est le fait que la visée est assez difficile à maîtriser … en fait, je mens parce que c’est impossible. Mais c’est ce qui rend le sport amusant.

REGARDEZ JUSTE CE CONVOI POUR UNE CRAPFACE STUPIDE. (L’adversaire est l’un des ennemis de premier niveau. Nous y arriverons.)

Après chaque victoire, vous gagnez de l’argent que vous pouvez utiliser pour entraîner votre équipe, acheter des PED ou soudoyer votre adversaire. Les deux derniers présentent des risques, car vous pourriez vous faire prendre et perdre le match. Vous pouvez également économiser de l’argent pour signer des joueurs dans la fenêtre de transfert.

Si vous gagnez la ligue, vous êtes promu à la division suivante et accédez à ma partie préférée du mode de jeu: LA FENÊTRE DE TRANSFERT!

Dans la fenêtre de transfert, vous pouvez utiliser tout l’argent que vous avez économisé au cours de la saison pour acquérir des joueurs d’autres équipes.

De meilleurs joueurs vous coûteront de l’argent tandis que les rétrogradations de la liste vous rapporteront de l’argent.

Vous ne pouvez pas changer la position des joueurs, alors faites attention aux chiffres à côté de chacun d’eux. Cependant, lorsque vous mettez à niveau votre liste, c’est à vous de maximiser leurs capacités.

Et je peux changer le nom et les couleurs du kit à tout moment.

Au fait, voici à quoi ressemble vraiment la différence de notes. Voilà, je me casse les chevilles!

Au fil du temps, la compétition devient plus difficile, et vous devez affronter des équipes très coriaces. Une fois que vous atteignez les niveaux de jeu supérieurs, le gameplay devrait ressembler à ceci.

Et vous affrontez des équipes comme celle-ci.

Un autre net positif sur ce jeu: même s’il s’agit d’un jeu flash, si vous sortez et revenez sur le site Web, cela devrait enregistrer votre progression, ce qui est énorme. Vous pouvez trouver le jeu ici.

Dans l’ensemble, c’est l’un des jeux flash les plus addictifs et uniques. Le jeu est simple, mais pas trop facile et il y a un manque de compétences amusant et agréable. Je recommande totalement cela pour un amusement insensé pendant que vous regardez les moments forts de YouTube.