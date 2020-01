“The Good Place” a toujours été bien plus qu’un complot

Ces jours-ci, ma sœur donne aux émissions de télévision une laisse sans compromis: si elle n’est pas vendue dans un épisode ou deux, c’est la prochaine chose. Il est difficile de contester le processus, surtout quand il y a plus de télévision scriptée – et maintenant en 2020, plus de services de streaming – que jamais auparavant. (De plus, garder une trace de tous ces spectacles fait partie de mon travail, pas du sien.) Pourtant, son approche a fait quelques blessés malheureux; mon chef de succession numéro un parmi eux. The Good Place, la sitcom de NBC diffusant sa finale de la série jeudi soir, en est un autre: le défilé de calembours et de crevettes volantes était, pour elle, une diversion divertissante, mais pas quelque chose qui mérite d’être poursuivi à long terme. Je ne relaie pas ça pour mettre ma sœur en public, mais parce que c’est facile de voir d’où elle vient. La caractéristique d’une sitcom, après tout, est la familiarité – avec les personnages et, le plus souvent, avec le décor.

Mais l’éclat de la première saison de The Good Place est qu’elle a fonctionné moins comme une sitcom, mais plutôt comme une série de boîtes mystères – un spectacle qui retient judicieusement une information clé pour la manier plus tard contre le public. Le fait que nous ayons été enclins à regarder la série comme une sitcom traditionnelle a rendu la tournure désormais infâme de la finale de la saison 1 encore plus gratifiante:

La réalisation d’Eleanor selon laquelle elle, Chidi, Jason et Tahani étaient au mauvais endroit tout au long de la première saison – et le «sinistre architecte de Good Place» / le démon sinistre de Michael quand elle le découvrit – attrapa une tonne de téléspectateurs par surprise et jeta The Bon endroit hors de son axe. C’était toujours une émission consacrée à la philosophie morale et à la façon dont quelqu’un peut devenir une meilleure personne, mais la torsion a augmenté de façon exponentielle ses enjeux. Ces personnages allaient avoir parcouru les leçons de T.M. Ce que nous nous devons les uns aux autres, ce n’est pas dans le paradis des calembours, mais dans l’enfer littéral. (C’est une tournure carrément dystopique que la finale de la saison a été diffusée la veille de l’inauguration de Donald Trump.)

Lorsqu’une série exécute avec succès une grosse torsion comme celle-ci, il y a généralement une règle tacite entre le showrunner et le public selon laquelle la prochaine torsion devra être exceptionnellement trompeuse – les téléspectateurs verront leurs antennes proverbiales levées.

Les résultats des autres émissions de boîtes mystères ont été mitigés. Le déploiement de rebondissements a principalement fonctionné au profit de M. Robot, tout au long de son excellente finale de la série, mais le créateur Sam Esmail a fait une grave erreur de calcul dans la deuxième saison: il avait préparé une erreur, mais les téléspectateurs perspicaces ont compris qu’Elliot Alderson était en fait en prison plusieurs semaines avant qu’il ne soit révélé dans l’émission. C’était, malheureusement, à peu près au moment où M. Robot avait une baisse abrupte de l’audience.

Westworld est une autre émission qui repose sur la conjecture de son public, mais il semble souvent confondre complexité et profondeur, tirant la prise sur tout investissement émotionnel avec les personnages en faveur de lancer plusieurs chronologies et rebondissements. (Il n’est pas surprenant que la plupart des reportages de Westworld soient dirigés par des questions sur ce qui se passe.) Et peut-être le plus notoire – le créateur de Good Place, Michael Schur, a cité le spectacle comme une influence de premier plan pour le sien – La finale de la série Lost n’a pas résolu tous les problèmes du spectacle. mystères persistants, et a tellement irrité certains coins de la base de fans de l’émission que le créateur Damon Lindelof a dû quitter Twitter.

C’est ainsi que la plupart des émissions de boîtes mystères fonctionnent: à la limite du rasoir entre satisfaire le public et lui faire affûter ses fourches numériques. (Même si, dans le cas de Lost, il y avait un certain mérite artistique à laisser le mystère être.) Mais malgré le déclenchement de l’un des rebondissements de l’intrigue les plus impressionnants de la mémoire récente, The Good Place a continué à fonctionner au service de sa base philosophique et personnages plutôt que d’essayer de retirer le tapis de sous nous pour une deuxième fois, et peut-être échouer.

Ce qui a motivé The Good Place n’a pas été une tentative malheureuse de déjouer son public, mais la croissance de ses personnages face à des chances apparemment insurmontables. Après avoir été placés dans une expérience conçue pour les faire se torturer mutuellement, Eleanor, Chidi, Jason et Tahani ont plutôt tracé la voie de l’auto-amélioration à travers des leçons d’éthique, en reconnaissant leurs défauts et en voyant la décence fondamentale dans à peu près n’importe quoi . Même Michael, qui est passé de la torture joyeuse de ses sujets humains à son plus grand allié, est devenu un meilleur, euh, démon – son voyage ressemble à une extension naturelle de la narration de la série «trouver le bien en chacun».

Ne pas plonger à plusieurs reprises sur Westworld, mais cette émission a établi un chemin similaire vers l’illumination – des robots vivant dans leur propre boucle d’enfer éternel avant de se rebeller contre leurs suzerains humains démoniaques – mais n’a pas réussi à maintenir l’investissement émotionnel; trop de personnages ont été laissés intentionnellement impénétrables. (Certains humains sont révélés comme des robots, tout ce qu’Anthony Hopkins a fait était de citer effroyablement Shakespeare, etc.) The Good Place n’a jamais perdu de vue ce qui compte – ses personnages – et n’a jamais mis cela de côté en faveur de machinations de complot plus désorientantes. Tout compte fait, The Good Place raconte une histoire engageante selon ses propres termes, et profiter de la série au cours des trois dernières saisons n’a pas obligé les fans à parcourir Reddit pour les dernières théories.

Cela ne veut pas dire que The Good Place n’a pas eu de surprise depuis la fin de la saison 1 – entre des effacements de mémoire fréquents, des redémarrages de «quartier» et l’introduction du juge tout-puissant et épris de burrito de Maya Rudolph (essentiellement Dieu avec un penchant pour la télé de prestige). The Good Place a réussi à garder son public sur ses gardes. C’était certainement le cas de l’avant-dernier épisode de la série, lorsque le véritable Good Place a été révélé être une institution défectueuse avec des habitants zombies OD sur la béatitude éternelle et les orgasmes. (Une nette amélioration par rapport aux araignées légendaires Butthole de Bad Place, mais pas exactement le paradis.) Et, bien sûr, il est toujours possible que la finale de la série ait une dernière balle cassante dans son arsenal, même après que nos protagonistes semblaient avoir perfectionné l’au-delà.

La série de Schur était déjà un ajout particulier au canon de la boîte mystère, où la plupart des entrées ont tendance à être des drames à la science-fiction ou à la tendance surnaturelle: les Losts, Twin Peakses, The Leftoverses, The OAs et Westworlds of the world. Mais The Good Place, avec son interprétation conceptuellement audacieuse du paradis, a ouvert la voie à un sous-genre trippy de comédies télévisées mystérieuses – comme Forever et Russian Doll – examinant ce qui se passe quand nous mourons, les mystères persistants de l’au-delà et comment nous peut nous améliorer au-delà de la tombe. Bien que pleines d’ambiguïté et d’intrigues, ces comédies basées sur la vie après la mort ne sont pas non plus redevables de ces mystères. C’est ce que ces émissions partagent avec le meilleur du genre (Twin Peaks, The Leftovers): le mystère vous attire, mais vous restez parce que vous vous souciez de ce qui va se passer ensuite. Ce n’est pas parce qu’une série commence avec les signes extérieurs d’une boîte mystère qu’elle doit se terminer de cette façon.

C’est pourquoi toutes les questions que je me pose dans la finale de The Good Place – à part «Le héros de Jason, Blake Bortles, apparaîtra-t-il?» – ont moins à voir avec la révélation potentielle de détails cachés et persistants de l’au-delà de l’émission que le sort d’Eleanor et la relation de Chidi, ou le contentement de Michael dans son rôle de nouveau chef du ciel. The Good Place est peut-être un bon exemple d’un spectacle de boîte mystère contemporain avec une touche de tous les temps, mais ces conventions ne sont pas ce qui le rendait génial. La série de Schur excelle parce que nous sommes restés émotionnellement investis dans les personnages et leur amélioration personnelle, même s’ils ont traversé l’enfer littéralement.

