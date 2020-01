“The Good Place” tient son atterrissage

Tout au long de ses quatre saisons, The Good Place a oscillé entre deux extrêmes, se tordant et se bouclant en un véritable Jeremy Bearimy. D’une part, la sitcom NBC de Michael Schur a exploré d’immenses concepts abstraits: la morale; Justice; toute la structure de l’au-delà. De l’autre, il a demandé au public d’investir dans seulement six âmes, seulement quatre d’entre elles humaines. Parfois, ce décalage entre l’intime et l’épopée pourrait frôler l’absurde. Heureusement, l’absurdité est l’endroit où prospère la comédie.

Alors que The Good Place a prouvé qu’il pouvait équilibrer de grands enjeux avec des bizarreries individuelles, la finale de la série de jeudi n’a jamais eu à le faire. Le surdimensionné «À chaque fois que vous êtes prêt» – 90 minutes avec des publicités, à l’exclusion de l’après-spectacle hébergé par Seth Meyers – a commencé avec les grandes questions de la série auxquelles vous avez déjà répondu. Au cours des derniers épisodes, le sextet central a prouvé que la conception de l’au-delà était fondamentalement défectueuse; conçu un meilleur à partir de zéro en moins d’une heure, permettant aux âmes de s’améliorer grâce à des essais sur mesure jusqu’à ce qu’ils gagnent leur ascension vers ce qui est essentiellement le paradis; et une montgolfière passa devant un chiot volant au Good Place, qui se révéla alors avoir besoin d’une autre réorganisation hâtive. Toutes les questions de complot, aussi radicales ou complexes soient-elles, ont été résolues. Il ne restait plus qu’à passer du temps avec les personnes fictives (et les non-personnes) dont nous nous soucions.

Après Parks and Recreation, The Good Place n’était que le deuxième effort de Schur en tant que créateur et showrunner, faisant des déclarations radicales sur un style de signature de finale peut-être prématuré. Pourtant, il est difficile de regarder «À chaque fois que vous êtes prêt» et de ne pas penser à «One Last Ride», la conclusion de Parks qui a marqué des décennies dans le futur pour montrer la vie et la carrière de chaque membre de l’ensemble. «À chaque fois que vous êtes prêt» reproduit cet épilogue à une échelle plus cosmique. Au lieu de décennies, c’est d’innombrables millénaires; au lieu d’une vie satisfaisante, quoique modeste, c’est une existence remplie des plus grands frissons et plaisirs qu’on puisse imaginer. Pourtant, le concept reste le même: suivez la route de la brique jaune jusqu’à chaque fin heureuse spécifique.

Dans son avant-dernier épisode, “Patty”, The Good Place a résolu une dernière énigme narrative en prouvant qu’il pourrait y avoir une fin. Le problème avec le bonheur éternel, il s’avère, est qu’il s’émousse dans une monotonie insensée s’il dure assez longtemps – alors nos héros ont donné à chacun la possibilité d’une sortie permanente, donnant du sens au bon endroit en rendant le contentement infini un peu plus fini. (Étrangement, personne n’a commenté que l’ancien philosophe qui a souligné le problème du paradis ressemblait énormément à Lisa Kudrow, malgré une longue analogie avec Friends, de simples épisodes auparavant.) Naturellement, “Chaque fois que vous êtes prêt” suit ensuite chaque personnage principal pour la fin volontaire, choisie et pacifique de leur existence.

Ils vont par ordre d’importance, car même un spectacle aussi sympathique que The Good Place doit choisir ses favoris. Jason Mendoza joue un jeu parfait de Madden aux côtés de son père dans un stade de football réel, comme ses bien-aimés Jaguars de Jacksonville; il décide qu’il est temps de partir, puis médite avec désinvolture son chemin vers l’illumination comme le moine qu’il prétendait être en attendant de dire au revoir à Janet, sa petite-amie. Tahani Al-Jamil apprend le travail du bois auprès de l’ancien diplômé de Parks Nick Offerman, entretient une relation saine avec sa famille autrefois réticente et amèrement compétitive, et décide de mettre ses compétences en planification au service éternel de l’architecte. Chidi Anagonye fait une dernière promenade à travers Athènes et Paris avant que sa petite amie, réformée “sac poubelle de l’Arizona” Eleanor Shellstrop, décide de le laisser partir, montrant qu’elle a vraiment laissé son égoïsme derrière.

Eleanor et Michael, le démon qui a jadis usurpé l’identité d’un architecte de Good Place avant d’en devenir un pour de vrai, gagnent les adieux les plus prolongés et les plus sincères de tous. Michael finit par faire l’expérience de l’existence humaine, la chose étrange et contradictoire qui le fascine depuis longtemps, et livre la dernière ligne de dialogue de The Good Place: «Gardez-le sordide». (Un être immortel fait chair se délectant des nombreuses particularités de la vie est histoire d’origine non convaincante pour Ted Danson.) Eleanor ne l’appelle que lorsqu’elle quitte une voie pour Mindy St.Claire, le seul habitant de Medium Place qu’Eleanor appelle «une version de moi si je n’ai jamais rencontré mes amis». Finale d’Eleanor Act on Earth consistait à laisser tomber un mélange de margarita et à se faire écraser par un camion avec une publicité pour une pilule d’érection sur le côté. Son dernier acte dans l’univers est d’aider quelqu’un d’autre.

Le Good Place a été acclamé depuis le début, mais a gagné sa réputation avec une touche à couper le souffle à la fin de sa première saison: le Good Place Michael nous a guidé une fois et Eleanor pensait qu’elle s’était retrouvée par erreur, était en fait une version du Bad Place où les bourreaux des humains n’étaient pas des monstres de lave ou des araignées butthole, mais les uns des autres. Cette révélation, inévitablement si lentement, a élargi le champ de l’émission, du sort d’Eleanor et de ses amis au sort de toute l’humanité dans un système fondamentalement injuste et rempli de souffrances inutiles. La finale du Good Place n’a eu aucune tournure finale pour équilibrer l’arc de la série, mais elle a renvoyé le spectacle là où il avait commencé, avant que les considérations plus importantes ne commencent à l’emporter sur le petit. Schur a peut-être amené son public à réfléchir à des questions comme le titre de T.M. Scanlon’s What We Owe to Each Other, mais il ne l’a fait qu’en construisant des personnages distincts et imparfaits sur lesquels nous projeter. «À chaque fois que vous êtes prêt» les remercie pour leur service.

Les fins sont, pour le meilleur ou pour le pire, lorsque les émissions révèlent leurs véritables priorités. Au cours de la dernière année, nous en avons reçu beaucoup – certains mieux reçus que d’autres, tous révélateurs de ce que leur série était devenue. Game of Thrones était une course fulgurante jusqu’à la ligne d’arrivée; Orange Is the New Black était un appât et un interrupteur difficile à manier mais sérieux; La catastrophe était d’autant plus romantique à quel point sa romance centrale était foutue. The Good Place a attaché la macro pour pouvoir passer ses dernières minutes dans le micro, où elle a toujours appartenu. Le spectacle n’était guère hypocrite dans son exploration de l’éthique, de la philosophie morale et des principes directeurs d’une société juste. Il a juste compris que ces concepts plus larges sont un agrégat beaucoup plus granulaire: que les gens peuvent être narcissiques, indécis, arrogants ou impulsifs, mais ils peuvent aussi apprendre et grandir quand on leur en donne la chance. Je vais soulever une dernière margarita à cela.

