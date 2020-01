«The Goop Lab»: Bienvenue dans le monde idéalisé de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow est un tel paratonnerre qu’elle a même la forme d’un: grand et mince, prêt à absorber vos angoisses à propos de la célébrité, du bien-être, de l’aspiration, du complexe mariage-industriel, du complexe divorce-industriel, du capitalisme, des normes de beauté et / ou du social médias. Son visage est celui qui a lancé dix mille pièces de réflexion, une récente couverture de Harper’s Bazaar, un profil séminal du New York Times et un profil tout aussi séminal du disciple de Paltrow, Amanda Chantal Bacon. Et il est sur le point d’en lancer dix mille autres (y compris celui-ci), car l’empire Goop de Paltrow est désormais plus qu’un simple site Web, centre de commerce électronique, fabricant de vêtements et marque de style de vie. Il s’agit également d’une émission télévisée, en particulier d’une série de six séries de discussions sur Netflix appelée The Goop Lab.

L’incursion de Paltrow sur le petit écran fascine et enrage pour toutes les raisons que vous attendez. Chaque épisode commence par une clause de non-responsabilité juridiquement nécessaire clarifiant ce qui suit ne constitue pas un véritable avis médical. Ensuite, une équipe de membres du personnel de Goop – dirigée, bien que généralement non rejointe, par «G.P.», comme leur patron est universellement connu – essaie une mode de bien-être dans un type hors site plutôt non traditionnel. En apparence, ces expériences sont mises en scène au profit de téléspectateurs qui ne partagent peut-être pas les ressources, le courage ou l’envie des participants de croire que vous tremper dans l’eau froide chaque jour peut vous donner la possibilité de repousser E. coli par la seule force de la volonté. Paltrow veille sur tout cela, son apparence rayonnante et sereine portant l’objectif final non dit de chaque traitement, régime et régime.

Les épisodes sont séquencés pour faciliter l’audience dans l’extrémité profonde de la piscine Goop, en commençant par le relativement peu controversé (psychédéliques) et en augmentant progressivement jusqu’à une augmentation complète des sourcils (médiums). (Les champignons magiques sont connus comme une drogue récréative, sinon une aide à la guérison psychiatrique – un médium qui prétend transporter des messages de «l’autre côté» est une colline plus raide à gravir.) Tout est présenté avec le ton de signature de Goop, conçu pour un maximum de plausibilité déni: curiosité, pas approbation; l’ouverture d’esprit, pas un plaidoyer pur et simple. Goop est construit sur une base de mouvements de relations publiques avisés, et placer un chapitre sur une alimentation propre avant un autre sur le «travail énergétique» n’est que le dernier. Le Goop Lab sait mieux que passer de zéro à l’œuf yoni de jade.

Il y a très peu de choses à dire sur la fusion peut-être irresponsable, définitivement géniale de Goop, de l’éclectisme hippie avec une consommation remarquable qui n’a pas déjà été discutée, longuement et longuement. Quels que soient vos sentiments à l’égard de Gwyneth Paltrow, la personne a été formée depuis longtemps et le Goop Lab ne fera que les confirmer. Ce que le spectacle révèle finalement, c’est Gwyneth Paltrow le magnat.

Paltrow est le modèle évident pour tout un sous-ensemble de célébrités féminines qui ont éliminé les intermédiaires, utilisant leur renommée pour vendre leurs propres marchandises au lieu des autres »: Reese Witherspoon et Draper James; Jessica Alba et The Honest Company; Kate Hudson et Fabletics. Mais elle est aussi le modèle d’une espèce légèrement différente – la fondatrice charismatique, un archétype millénaire qui doit beaucoup à un certain Gen Xer. Il y a des traces de Paltrow dans Audrey Gelman de The Wing, Emily Weiss de Glossier et Ty Haney de Outdoor Voices. Comme ces femmes, Paltrow est à la fois dirigeante et publicitaire, et The Goop Lab dépeint toute son entreprise comme une extension de sa philosophie. C’est la proto-Girlboss.

L’accent mis par le Goop Lab sur Goop lui-même est un nouvel ajout à la mythologie de la marque. Paltrow a réussi à faire passer son image de celle d’une actrice qui se mêle parfois à la création de contenu à une magnat qui joue de temps en temps à la comédie (et, même quand elle le fait, garde à peine trace des films dans lesquels elle est). Mais alors que les études passées sur Goop se sont naturellement concentrées sur le magnat, The Goop Lab concentre son attention sur les employés, renforçant le personnage de Paltrow dans le processus en décrivant son concept de lieu de travail idéalisé. Goop a longtemps vendu son public à un fantasme inaccessible d’une vie personnelle saine, épanouissante et luxueuse. Maintenant, cette aspiration a migré vers la sphère professionnelle. Si l’on en croit le Goop Lab, même votre bureau n’est pas suffisamment auto-actualisé.

Tous les rats de laboratoire disposés de The Goop Lab ne sont pas aussi publics que Elise Loehnen, animatrice de facto de la série et responsable du contenu du site, responsable de presque autant de son que son partenaire plus en vue. (“Vous êtes plus fou que moi!” Paltrow jaillit dans l’épisode énergétique.) Loehnen, un lutin de 40 ans qui partage le goût de Paltrow pour les draps fluides, est flanqué d’une équipe tournante d’employés, racialement divers mais uniformément mince, beau et à peau claire. Quelques-uns sont des rédacteurs habitués à une sorte de signature; davantage sont des ingénieurs logiciels, des assistants et des chefs de projet qui passent leur temps loin des projecteurs, bien que The Goop Lab implique qu’ils sont toujours prêts pour la caméra, attendant simplement d’être cueillis de leurs bureaux à Santa Monica et emmenés en Jamaïque ou au lac Tahoe .

«Ce n’est pas une expérience de travail typique», admet Loehnen après avoir ingéré de la psilocybine avec trois de ses collègues. “Bien que je me demande en quelque sorte si ce ne serait pas incroyablement thérapeutique pour les équipes en milieu de travail, si vous vous sentiez vraiment en sécurité et que vous vouliez devenir encore plus intime et connecté avec les personnes avec lesquelles vous passez la majorité de votre journée.” la maison pourrait répondre: intime? Avec vos collègues? De telles relations ne sont pas exactement un objectif universel, mais comme cela le suggère «encore plus», chez Goop – ou plutôt, la projection de Goop par le Goop Lab – elles sont déjà le statu quo, et elles devraient aussi être les vôtres. “Au bout du compte”, poursuit Loehnen, “l’idée qu’il … n’est pas approprié d’être vulnérable devant les autres est l’une des choses paralysantes qui se passe dans notre société.”

Au cours des épisodes qui ont suivi, The Goop Lab construit un portrait institutionnel de Goop à travers des références désinvoltes et des tableaux habilement mis en scène. “Goop a été un environnement tellement sûr pour moi pour explorer mon bien-être sexuel”, jaillit la comptable Lexi Zhu de ses neuf à cinq salariés. (Une partie de la pente glissante de Goop consiste à placer des idées irréprochables comme la déstigmatisation de la sexualité des femmes à côté d’autres plus lourdes comme un nettoyage qui imite la famine.) Une réunion éditoriale filmée devient presque désinvolte lorsque les participants commencent à parler de leurs craintes liées au vieillissement. “Juste un autre jour au bureau!” Loehnen trille tout en ayant des prises de sang pour déterminer son “âge biologique”, un clip qui a été réutilisé pour la séquence d’introduction du Goop Lab. Elle ne plaisante qu’à moitié; sur le salon, le siège aéré et lumineux de Goop est à la fois un lieu d’affaires et une expérience scientifique en cours avec une foule de sujets heureux. «C’est certainement la chose la plus folle qu’on m’a demandé de faire pour Goop», dit un membre du personnel, le mot clé étant «le plus».

Toute la télévision, y compris et surtout la télévision «réalité», est une performance. Goop lui-même est une performance d’une prospérité à la fois tranquille et rigoureusement maintenue, à la fois matérielle et spirituelle. Le Goop Lab est donc une performance d’une performance, ni un compte rendu sans fard du fonctionnement interne de l’empire de Paltrow, ni essayer tout ce qui est difficile pour passer comme un. Les employés spécifiques qui apparaissent dans le spectacle sont sans aucun doute soigneusement choisis et soigneusement vérifiés; les réunions, manifestement dépourvues de termes parlants ou de jargon comme «SEO», sont sans aucun doute tangentielles au mieux à la prise de décision réelle. Mais comme toutes les performances, celle-ci envoie un message: vous pouvez aussi basculer facilement entre l’hyperproductivité et l’honnêteté radicale au bureau si vous vivez votre vie selon le livre de jeu monétisé de Goop.

La déclaration de thèse du profil Paltrow Times déclare: «Dès que l’expression« tout avoir »a perdu la faveur des femmes, le bien-être est venu pour ramasser les morceaux.» Ce que le Goop Lab présuppose, c’est que tout avoir – exceller dans sa carrière et la vie à la maison fait désormais partie du bien-être. Vu dans un sens, c’est un nouvel idéal vers lequel travailler; vu un autre, c’est un autre objectif impossible à ne jamais atteindre, mais pas avant d’avoir acheté ce que le fixeur de buts vend. Comme pour tout Paltrow, il n’y aura jamais de consensus. Ce qu’il y aura, c’est du contenu.

