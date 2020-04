“The Last Dance”: 8 vidéos pour approfondir la carrière de Michael Jordan

Si vous avez aimé The Last Dance, le méga-documentaire d’ESPN sur la dernière année de Michael Jordan avec les Bulls, vous pourriez vous retrouver à dire: «Je veux comprendre plus en détail certains des événements mentionnés dans ce documentaire, et ce documentaire a également un moyen trop d’accès et de budget. Je préférerais quelque chose d’objectivement pire. ” Beaucoup d’entre vous le disent.

Eh bien, vous avez de la chance! Voici un guide de quelques vidéos de SB Nation qui approfondissent les sujets que The Last Dance ne mentionne peut-être qu’en passant.

Début de carrière en Jordanie

Avant que Jordan n’ait une co-star fiable à Scottie Pippen, et avant d’avoir un brillant entraîneur à Phil Jackson, les Bulls étaient simplement OK. Mais même par lui-même, Jordan était une force et une attraction vedette. Cet épisode de Rewinder examine cette première époque à travers l’objectif du controversé NBA Slam Dunk Contest de 1985 à Chicago. De sa bataille avec Dominique Wilkins, vous aurez une idée de la rapidité avec laquelle Jordan est devenu un gros problème … et à quel point il était incroyablement bon à tremper:

Quelques années plus tard, Jordan’s Bulls a finalement connu un certain succès en séries éliminatoires. L’une de ces victoires a été un appel serré, et elle est venue contre une équipe de Cleveland Cavaliers qui, en 1989, semblait tout aussi susceptible que Chicago de devenir le prochain grand concurrent de la Conférence de l’Est:

Première retraite de Jordan

Après avoir remporté les championnats n ° 1-3, le mec a vraiment quitté la NBA pour jouer au baseball. Voici comment cela aurait pu se passer différemment:

Et voici une analyse extrêmement sérieuse du film primé sur ce que Jordan a fait pendant son absence de la NBA:

Le dernier tir de Jordan en tant que taureau, et ce qui a suivi

Sautez peut-être cela si vous regardez The Last Dance avec un minimum de contexte, mais nous avons un épisode de Rewinder qui se penche sur les finales très disputées de 1998 entre les Bulls et l’Utah Jazz, en particulier les X et les Os des dernières secondes critiques:

Et je suppose que cela pourrait aussi être un gâchis, mais The Last Dance aborde la finalité de la saison 1997-1998 des Bulls et le plan du directeur général Jerry Krause de reconstruire immédiatement l’équipe. Voici comment cela s’est passé:

Victimes de la Jordanie

Enfin, si vous vous interrogez sur les plus grands adversaires des Jordan’s Bulls renversés, et sur la façon dont ces affrontements ont pu aller dans l’autre sens, je recommande quelques épisodes de notre série Untitled:

Prendre plaisir! Si vous aimez ce genre de chose, n’hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour encore plus de ce genre de chose.