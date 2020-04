“The Last Dance” débute avec Prime Jordan et le méchant égotiste des Bulls

Le premier épisode de The Last Dance, les docuseries en 10 parties d’ESPN sur Michael Jordan, s’ouvre vers la fin de l’histoire. Nous sommes en novembre 1997; Jordan, sous les projecteurs des échauffements en nylon blanc Bulls, se tient au centre du United Center. «À tous les fans de la ville de Chicago», dit-il, «si vous vous souvenez, en 1984, quand ils ont recruté Michael Jordan, j’ai dit à mon arrivée que nous serions champions au moment où je partirais. Nous sommes cinq fois champions en voulons six. »

Ce Jordan, qui parle à la troisième personne et qui est dans les affaires de championnats prometteurs, contraste plus tard dans l’épisode avec Jordan le soir du repêchage. «J’espère que je pourrai participer et contribuer», dit-il à un journaliste penaud, âgé de 21 ans et au visage de bébé, «et peut-être inverser la tendance.» Lorsque Jordan est arrivé, Chicago n’avait atteint que deux des neuf dernières séries éliminatoires. Treize ans plus tard, il avait catapulté les Bulls dans la même catégorie que les meilleures équipes de la NBA.

“Je veux juste que la franchise et les Chicago Bulls soient respectés en tant qu’équipe comme les Lakers ou les Philadelphia 76ers ou les Boston Celtics”, a-t-il déclaré le soir du repêchage, comme le souligne le document. “Il est très difficile pour quelque chose comme ça de se produire. Mais ce n’est pas impossible. ” La Jordanie n’a pas seulement changé Chicago. Il est devenu Chicago. Mais The Last Dance veut examiner plus que la grandeur de MJ. Il s’adresse au laid – de Jordan, du directeur général Jerry Krause, de cette dernière saison 1997-98 – qui l’accompagnait.

The Last Dance révèle sa déclaration de thèse en quelques minutes: le front office des Bulls a mis fin à l’une des dynasties les plus prolifiques de tous les temps en déclenchant une reconstruction précoce et en expulsant Phil Jackson, leur entraîneur le plus victorieux de l’histoire, après la saison 1997-1998, qui s’est terminée avec Jordan’s. cinquième MVP et sixième et dernier championnat. C’était la fin de sa carrière à Chicago, et la fin de la carrière de Jordan à Chicago était, bien sûr, la fin des Bulls.

Si le monde du basket-ball n’avait pas gelé dans le temps à la suite du coronavirus, nous regarderions les éliminatoires de la NBA dimanche. Au lieu de cela, les deux heures de sport les plus captivantes de cette semaine sont une histoire avec une fin connue. Jordan prend sa retraite. Scottie Pippen est cotée. Jackson sort. Dennis Rodman part pour L.A. Chicago n’atteindra plus les éliminatoires avant 2005.

The Last Dance, qui devait initialement se dérouler cet été, a été lancé tôt après une forte demande. Cela ne comblera pas le vide, car rien ne remplacera l’excitation du basket-ball à enjeux élevés. Le documentaire satisfait une faim différente, cependant, en revivant une époque et une icône intemporelles.

Décrivons les meilleurs moments et citations des épisodes 1 et 2 du documentaire.



Fait saillant de l’épisode: Rencontre avec le jeune Jordan

L’histoire de l’origine de notre légende est bien connue. Jordan a été exclu de l’équipe universitaire de sa deuxième année au lycée, un factoïde écrit dans les vestiaires, les couloirs et sous le couvercle des tasses de yaourt pendant des décennies. Entre cela, luttant pour l’attention de son père, et son frère aîné ne faisant preuve de pitié dans aucune compétition, un feu éternel a été allumé. The Last Dance passe du temps à examiner la transformation de Jordan en Caroline du Nord sous Dean Smith. Son habileté, son comportement et même son nom ont changé à Chapel Hill; Jordan a été inscrit sur la liste UNC sous le nom de «Mike Jordan». Rencontrer cet adolescent à travers les yeux des autres est remarquable parce que le moment où une personne se rend compte de ce qu’elle va devenir est si évident. Un sourire s’étire sur le visage de MJ d’aujourd’hui – pas le sourire qu’il portait tout au long de sa carrière sur les podiums et sur le court, mais le genre de sourire qui précède généralement les larmes – alors qu’il regarde un enregistrement de sa mère, Deloris, lire une lettre qui il lui a écrit au collège pour lui demander de l’argent et des timbres. Il était vraiment un étudiant régulier. Pour tout d’un mois.

“J’étais meilleur que lui”, a déclaré son coéquipier James Worthy, “pendant environ deux semaines.” Ce qui a rendu le développement de Jordan au collège remarquable, c’est la vitesse à laquelle il a évolué. “Il aspirait des informations”, a déclaré Worthy. Plus tard dans l’épisode, le directeur général des Bulls, Rod Thorn reflète les commentaires de Worthy: «Tout le monde dans cette équipe des Bulls, en l’espace de deux semaines, savait qu’il était le meilleur joueur que nous avions. Ces histoires n’ont jamais été une fois dans la vie de Jordan. Le dernier tir que Jordan a pris en première année était un sauteur de 16 pieds avec 15 secondes à gauche qui a remporté le championnat national de 1982 contre Georgetown, un tir “qui a transformé mon nom de Mike en Michael Jordan”, a-t-il déclaré. Roy Williams l’a appelé «The Shot», c’est ainsi que UNC s’en souvient encore. Sept ans plus tard, Jordan a volé une autre grande victoire avec un autre cavalier d’embrayage, cette fois pour les Bulls contre les Cavaliers (et sur Craig Ehlo) dans le match décisif du premier tour des éliminatoires de l’Est. Il est rare d’avoir un seau appelé “The Shot”. Jordan en possède deux.

Rencontrez le méchant: Jerry Krause

“Après avoir acheté les Bulls, [Jerry Krause] est venu me voir et m’a dit qu’il aimerait être le directeur général des Bulls », a déclaré le propriétaire Jerry Reinsdorf. “J’ai demandé dans la ligue et, euh, tous ceux à qui j’ai parlé ont dit:” Ne touchez pas le gars. “”

L’antagoniste de la saison 1997-98 était sans aucun doute Krause, que Reinsdorf a engagé malgré les avertissements. Divers sujets d’interview de Last Dance accusent Krause d’avoir un caractère rancunier, une réputation terrible, une «présence contre-productive» et le syndrome de l’homme court en l’espace de quelques minutes. Krause, décédé à 77 ans en 2017, est décrit dans l’épisode comme déterminé à reconstruire l’équipe malgré le fait qu’il ait remporté des titres au cours de cinq des sept dernières saisons. Reinsdorf parle des motivations de Krause dans le documentaire. “Après le cinquième championnat, qui était de 96 à 97, nous regardions cette équipe et nous avons réalisé qu’à part Michael, les autres gars étaient probablement à la fin de leurs années très productives”, a déclaré Reinsdorf. «Nous avons réalisé que c’est peut-être le moment de faire une reconstruction et de ne pas gagner un sixième championnat.»

Cela ne devient pas plus contre-productif que de faire exploser une bonne équipe historique et de ruiner les chances immédiates de remporter un autre championnat dans l’espoir de gagner un jour un autre championnat. Reinsdorf a finalement dit à Krause d’attendre, mais cela a créé des tensions entre Krause et l’équipe pendant toute la saison 1997-98, surtout après avoir clairement indiqué que l’entraîneur Phil Jackson – l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Bulls – ne serait pas redemandé la saison prochaine. . Des images du bureau de Jackson en 1997 révèlent l’inspiration pour le titre. Sur la couverture du manuel de l’équipe, il a imprimé The Last «Dance»? sachant que ce serait, en fait, la fin. “[Krause] m’a appelé dans son bureau », a déclaré Jackson,« et ce sera votre dernière année avec les Bulls. Je me fiche de gagner 82 matchs et le championnat. »»

Krause a dissous une équipe titre qu’il a constituée. Les cinéastes ont peint une image ressentie de l’exécutif à travers des interviews choisies, bien que ses propres citations suggèrent la même chose. “Les joueurs seuls ne gagnent pas de championnats”, a déclaré Krause, “les organisations le font”. The Last Dance montre des images de Jordan et Pippen taquinant ouvertement Krause. Avant que Pippen ne demande un échange, il lui criait depuis l’arrière du bus de l’équipe. “Il avait un moyen d’aliéner les gens”, a déclaré Reinsdorf. La dissolution de l’équipe a probablement été l’auto-sabotage le plus frappant de l’histoire de la NBA, en particulier parce que Jordan l’avait mis en garde.

Lors de la conférence de presse qui a immédiatement suivi le championnat de 1997, les journalistes ont interrogé Jordan sur le fossé entre Krause et le reste de l’équipe. “Nous avons le droit de défendre ce que nous avons jusqu’à ce que nous le perdions”, a déclaré Jordan, portant toujours son chapeau de champion. “Si nous le perdons, vous dites:” OK, changeons. … Phil devrait être l’entraîneur-chef, et je ne devrais pas être mis en position d’avoir à faire un choix pour devoir jouer pour un autre entraîneur que Phil Jackson. Aussi triste que cela puisse être, j’ai des choix. Je ne choisirai pas de jouer pour un autre entraîneur. »

Ligne la plus précieuse: Roy Williams

“Michael Jordan est le seul joueur à pouvoir l’activer ou le désactiver”, a déclaré Roy Williams, entraîneur adjoint de l’UNC alors que Jordan était un Tar Heel. “Et il n’a jamais flippé.”

Leçon d’histoire: le contrat de Scottie Pippen

La carrière de Pippen restera dans les mémoires dans le contexte de Jordan. Le piège d’être un acolyte – même sans doute le plus important de l’histoire du basket-ball – n’est jamais reconnu pour vos seules contributions. Dans tout argument essayant de frapper la place de Jordan dans l’histoire, Pippen est utilisé comme preuve qu’il n’était pas l’être sacré que tout le monde prétendait. Il n’aurait jamais pu le faire sans Scottie … et Jordan est d’accord. Dans les deux premières heures d’un documentaire de 10 heures, il le répète plusieurs fois.

Cette logique est ce qui rend le temps de Pippen avec les Bulls plus dévastateur que défendu. En 1991, après le premier titre des Bulls, Pippen a signé une prolongation de 18 millions de dollars sur cinq ans. C’était du bon argent, mais pas pour une superstar, encore moins pour un joueur générationnel. “Je ne me souviens pas des termes de l’accord”, a déclaré Reinsdorf, “mais je me souviens que c’était un contrat plus long que je pensais être intelligent pour lui. … J’ai dit à Scottie la même chose que j’ai dit à Michael: «Vous pourriez vous vendre à découvert.» »

“C’était embarrassant”, a déclaré Jackson, “parce qu’il était peut-être le non. 2 joueurs dans la NBA. ” The Last Dance plaide le cas de Pippen – comme de nombreux journalistes, entraîneurs et joueurs l’ont fait dans les années 90 – avec ses statistiques: pendant la course au championnat des Bulls, Pippen a terminé deuxième en marquant, deuxième en rebond, deuxième en minutes jouées, premier en passes décisives. , d’abord en interceptions, et en quelque sorte 122e en salaire dans la NBA.

Son contrat a expiré à la fin de la saison 1997-98, et Krause était ouvert sur le temps de Pippen qui s’épuisait à Chicago. Malgré cinq (bientôt six) championnats en sept ans, Pippen a compris qu’il n’obtiendrait pas son dû. Il était tellement désillusionné par le front office des Bulls qu’il a retardé la chirurgie d’un tendon rompu qui le tracassait depuis le printemps. Pippen a choisi de se faire opérer près du début de la saison pour prouver que Chicago avait besoin de lui. “Chaque jour que Scottie ne jouait pas”, a déclaré Jordan, “a donné à quelqu’un d’autre la confiance qu’il pourrait nous battre.”

Le deuxième chapitre du doc ​​se termine par une menace. Pippen exige un métier en novembre 1997 après des années de sous-rémunération et de souffrance pour être le mec de la colle.

Meilleur Jordanisme: la série 1986 contre Boston

C’est étrange en 2020 de glorifier certaines histoires de Jordan. Comme le montre le documentaire pendant l’absence de Pippen en 1997, il s’est fâché contre ses coéquipiers d’une manière qui allait au-delà de «l’attente d’une norme plus élevée». Séparer l’obsédé du cruel a toujours été une mince ligne dans le monde hyperconcurrentiel du sport. Mais The Last Dance montre aussi les ravissants Jordanismes, comme l’homme de 57 ans posté pour ses interviews dans un fauteuil avec un cigare et un verre plein d’alcool brun sur sa table d’extrémité.

Dans l’épisode 2, nous voyons sa nature impitoyable se manifester de manière positive. Après avoir prêté Chicago aux éliminatoires – remportant le huitième rang malgré un record perdant – et perdu l’ouverture de la série contre les Celtics, MJ et le gardien de tir de Boston Danny Ainge jouer au golf la veille du match 2. Comme Ainge le dit, il a gagné de l’argent sur la Jordanie ce jour-là. Le lendemain, Jordan a battu le record des éliminatoires en un seul match pour les points marqués avec 63, ce qui rend idiot chaque Celtic qui lui est jeté. Larry Bird dit qu’il n’a encore jamais vu de performance d’après-saison comme celle-ci. “Ce n’était pas Michael Jordan là-bas”, a déclaré Bird. “C’était Dieu déguisé en Michael Jordan.”