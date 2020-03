‘The Mismatch’: à pleine puissance, les Clippers sont-ils les favoris du titre?

Photo de Tim Warner / .

Après l’avoir posé sur les Houston Rockets jeudi soir, les Clippers à pleine puissance sont aussi bons, sinon meilleurs, que n’importe qui dans la NBA en ce moment. Peuvent-ils atteindre leur dernier équipement lorsque les séries éliminatoires tournent (1:21)? Plus: Nous discutons de l’avenir d’Andrew Wiggins avec les Warriors et de la course à la huitième tête de série dans l’Ouest (10:49).

