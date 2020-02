Photo de Mike Stobe / .

Chris et Kevin réagissent à la plus grande nouvelle de la date limite du commerce NBA 2020

Nous réagissons à la plus grande nouvelle de la date limite du commerce NBA d’aujourd’hui, y compris les Golden State Warriors échangeant D’Angelo Russell contre Andrew Wiggins, le Miami Heat acquérant Andre Iguodala, les Philadelphia 76ers effectuant de modestes améliorations dans Alec Burks et Glenn Robinson, et plus encore.

