“The Mismatch”: Giannis contre Harden, une rivalité personnelle naissante

Nous analysons les commentaires de James Harden en réponse au fait que Giannis Antetokounmpo l’a dépassé lors du repêchage des étoiles (16:28), avant de déterminer quelles équipes éliminatoires de la Conférence Ouest, de tête de série, devraient être les plus redoutées (22:47). Enfin, nous jetons un coup d’œil aux humbles Chicago Bulls, qui obtiennent de bonnes minutes de Coby White, et essayons de déterminer lesquels de leurs jeunes joueurs méritent le plus de rester pour le long terme (44:34).

