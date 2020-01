La nuit dernière, les Lakers ont été frappés par les Celtics – y a-t-il plus à retirer de ce match que ce qui semble évident (5:56)? De plus, Ben Simmons a été déchaîné par l’espace ouvert sur le sol depuis que Joel Embiid a été blessé. Comment Embiid sera-t-il réintroduit dans l’alignement, et les Sixers poursuivront-ils Derrick Rose (20:00)?

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS