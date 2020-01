Nous parcourons la liste des réserves All-Star et discutons si des gars comme Bradley Beal ont de bonnes raisons de se sentir exclus (2:33). Ensuite, nous parlons de l’émotion entourant le retour des Lakers sur le terrain après la mort de Kobe Bryant (27:07), et finissons par passer en revue les derniers problèmes de genou de Kawhi et les annonces de la programmation des Rising Stars (30:00).

