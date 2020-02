Nous parcourons une liste d’articles, y compris des rumeurs selon lesquelles John Beilein pourrait être sur le point de sortir à Cleveland et des nouvelles que la G League est en train de se syndiquer (1:23). Ensuite, avec le match des étoiles dans la vue arrière, nous posons quatre questions sur le paysage de la ligue, notamment: Qui les Bucks et les Lakers devraient-ils le plus craindre lors de leurs conférences respectives (27:12)?

