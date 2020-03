“The Mismatch”: Scénarios de retour NBA, le Draf et les questions Mailbag

Nous nous tournons vers les ligues professionnelles de basket-ball d’autres pays et nous nous demandons si la NBA peut développer un modèle de retour qui fonctionne aux États-Unis (0:42) avant de discuter d’une multitude de joueurs universitaires qui se sont déclarés pour le repêchage de la NBA depuis le basket-ball. hiatus a commencé (12:46). Ensuite, nous revisitons certaines des questions auxquelles nous n’avons pas répondu dans le sac postal de vendredi dernier, y compris les recommandations de livres et de films sur le basket-ball, les changements de règles potentiels, etc. (21:11).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS