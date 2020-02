“The Mismatch”: Trae Young baisse de 50 ans sa première nuit

Photo de Scott Cunningham / NBAE via .

Le plus: Embiid dit qu’il est le meilleur joueur du monde

Nous passons en revue certains faits saillants de la première nuit de retour de la NBA, notamment les grands matchs de Trae Young et Joel Embiid contre les Miami Heat et les Brooklyn Nets, respectivement (1:27). Ensuite, nous essayons de donner un sens à la course aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest et de prédire qui remportera la huitième tête de série de Memphis, Portland et La Nouvelle-Orléans (25:39).

