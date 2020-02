The Most Jay Cutler Thing on ‘Very Cavallari’: Semaine 7

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: amoureux des animaux, mari parfois solidaire, homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Passe du temps avec les canards de Jay Cutler

Very Cavallari a environ trois montages en stock qu’il utilise pour faire la transition entre les paramètres: il y a la coupure rapide des vues Nashville; le raccourci Uncommon James de la vitrine; et le trajet en accéléré du centre-ville de Nashville à la maison de Jay Cutler, qui est entrecoupé de plans de vaches au hasard:

L’émission est très délibérée en disant à son public “Cet enculé vit dans une ferme.” Bien sûr, ce message va au-delà de la transition: de nombreuses scènes à la maison de Jay Cutler commencent également par diverses activités agricoles, avant que Jay et Kristin entament une conversation qui définit les événements réels d’un épisode. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici, en regardant Jay Cutler déposer un tas de canards dans une auge:

Est-ce la propriété du canard? Vous les nourrissez, puis de temps en temps les prenez et les mettez dans de l’eau? Honnêtement, cela semble très agréable; Je serais ravi de donner un bain à un canard. Avant de regarder cette émission, mon sentiment général dans les fermes était «LOL nah», mais petit à petit – un bain de canard à la fois – je suis en train de me convertir à la vie rurale.

L.A. Jay

Kristin se rend à Los Angeles pour les Emmys – pour être clair, comme si cette divulgation était même légèrement nécessaire, Very Cavallari n’était pas nominé; elle va accueillir un spectacle de tapis rouge pour E! – alors elle demande si Jay Cutler aimerait venir. “Je veux dire, si l’invitation est lancée à ma façon, je viendrai soutenir”, répond-il, qui est la réponse la plus tiède à tout type d’invitation que j’aie jamais entendu. «Jay n’aime pas LA», explique Kristin, «parce qu’il n’aime pas (a) les paparazzi» – elle dit cela comme quelqu’un qui aime clairement les paparazzi – «mais (b) il n’aime pas vraiment les gens Là.” Cela me semble juste – je ne vois pas M. Drop Some Ducks in Water vraiment s’intégrer à Erewhon.

Mais alors qu’il est initialement surprenant que Jay Cutler finisse par aller à Los Angeles, il devient vite clair qu’il a des arrière-pensées: il est là pour découvrir comment fonctionne le TV biz. Pendant que Kristin répète pour son émission, il s’installe derrière la caméra et écoute, obtenant la configuration du terrain et observant la mécanique de tout ce truc diffusé.

“Alors, qui dirige toute l’émission ici? Qui est ce gars?” Demande Jay. “Peut-être qu’il peut être un mentor pour moi.” Une seconde plus tard, il est presque sûr d’avoir tout compris:

Mais avant d’envoyer ce test d’écran à Fox et de signer un accord pour faire de Jay Cutler le prochain Tony Romo, il faut dire que Jay Cutler a encore un long chemin à parcourir. Plus tard dans l’épisode, en apprenant que Kristin lira un téléprompteur pendant l’émission, il dit: «Je pensais que vous étiez en train de faire ça.»

Donc, vous l’avez: Jay Cutler semble avoir l’impression qu’être un gars de couleur pour Fox impliquerait zéro préparation et impliquerait simplement d’être un mec doux. Ce qui, maintenant que je le tape, c’est absolument ce qui devrait arriver. Ne dites même pas à Jay Cutler quels jeux il travaille; le transporter au bandeau les yeux bandés, le mettre dans la cabine juste avant le coup d’envoi, puis demander à Kevin Burkhardt de se dire “Alors, qu’est-ce que tu y vois, Jay?”

Cela ressemble à de l’or diffusé.

Jay Cutler, modèle Fit

Mon gars est blessé, bien qu’il soit plutôt cool à ce sujet. Dans cet épisode, Jay et Kristin visitent le père de Kristin et la première chose qu’il dit à Jay est “Tu as perdu du poids”. Vous ne pouvez pas le voir sous l’angle de la prise de vue, mais il y a une petite chance que le père de Kristin ait pincé Jay quand il a dit ceci:

“Euh, un peu”, répond Jay Cutler. C’est ce que nous appelons l’humilité, car ce n’est pas la première fois que le cadre de Jay est remarqué cette saison. Revenons à l’épisode 2, lorsque Jay Cutler est apparu chez les amis de Kristin et que cela s’est produit:

“Est ce que je?” dit-il en réponse, comme la petite garce timide qu’il est. Ce mec sait qu’il le tue; qu’il est dans la meilleure forme de sa vie. Mais comme si ces deux instances n’étaient pas suffisantes pour stimuler l’ego, au milieu du tournage de préparation de Kristin pour les Emmys, tandis que Jay écoute en dehors de la caméra, cela se produit:

Juste au cas où cela nécessiterait une traduction supplémentaire, oui, il s’agit de Brad Goreski d’E! Bavant au-dessus de Jay Cutler, puis s’enquérant des détails du pénis de Jay Cutler.

Tout ce temps … [checks past recaps] jouer au basket avec les papas de l’école de ses enfants est vraiment payant. (Remarque pour tous les autres quarts de la NFL: jouez au basket-ball de ramassage au lieu de tout ce que vous faites; c’est l’avenir du groupage.)

Jay Cutler sur les seins

Le «ça» dans cette situation est le sein gauche de Kristin Cavallari. Il est «sorti», selon Jay, et il aimerait que ce soit «dedans». Ses suggestions sur la façon d’y parvenir sont les suivantes:

“Nous allons acheter des soutiens-gorge.”

“Peut-être que nous devrions obtenir des chemises différentes qui sont peut-être moins …”

Et c’est la fin de la liste. “Ils ne sont pas pour tout le monde”, conclut Jay Cutler.

Donc, pour récapituler les pensées de Jay Cutler: les seins – ils ne sont pas pour tout le monde.

Jay Cutler, IV Aficionado / Possible Pants-Pooper

Frickin ‘de nulle part dans cet épisode, Kristin Cavallari est comme, “Jay et moi aimons un IV.” Elle le dit si nonchalamment que j’ai dû revenir en arrière pour m’assurer de bien l’entendre. Et alors qu’elle élargissait cette pensée (Dieu merci, elle l’a fait), j’ai prononcé la phrase «C’est de la merde de riches» au moins trois fois:

“Non seulement ils sont parfaits pour la gueule de bois, mais ils sont vraiment bons tapis pré-rouge parce qu’après avoir voyagé et tout ce que vous ressentez est un peu dégoûtant, et votre peau est un peu déshydratée, donc je fais ce qu’on appelle un ‘sac de beauté’ et il y a une tonne de vitamines et de minéraux là-dedans et ça vous fait juste resplendir et vous donne beaucoup d’énergie. ”

Alors oui, alors que votre pauvre cul est là-bas en train de boire des énergies de 5 heures, le 1% reçoit la bonne merde injectée directement dans ses veines. Et quand Kristin dit que ça vous fait “briller à nouveau”, mon garçon, elle ne mentait pas:

Mais il y a des effets secondaires – en particulier dans le cas de Jay Cutler, obtenir une intraveineuse peut rendre vos fesses super chaudes. «Je suis devenu vraiment chaud dans mon dos et ensuite mes fesses», admet Jay. Et s’il n’était pas clair pourquoi il sourit comme un élève de troisième année quand il dit cela, cela devient vite clair:

“Je ne peux pas croire que vous ayez simplement vécu cela et que vous n’ayez rien dit!” Kristin répond, faisant un point très juste.

«Eh bien, qu’est-ce que tu vas dire? “Hé, j’aurais peut-être fait caca moi-même?” “(Oui! Oui, c’est ce que vous devriez dire si vous pensez que vous avez fait caca votre pantalon!

«J’allais rester ici jusqu’à ce que tout le monde soit parti et espérer le meilleur», poursuit Jay.

“Et si ça sentait la merde?” Kristin répond, très clairement l’adulte dans cette conversation.

«J’étais prêt à prendre ce risque, je suppose», répond Jay.

Chaque jour, je suis reconnaissant que ce spectacle soit dans ma vie.

La chose la plus Jay Cutler qui soit arrivée cette semaine

Vous pourriez certainement faire valoir que la réponse de Jay Cutler à la possibilité de caca son pantalon correspond parfaitement à sa philosophie de vie «ne rien faire», mais laissez-lui une pause à ce sujet – il était effrayé par l’inaction. Vous ne pouvez pas juger un gars avec un cul chaud.

Au lieu de cela, je remets le prix de cette semaine à cette image:

C’est juste le portrait parfait de sa relation avec Kristin – elle dans une robe couture ayant passé des heures à se coiffer et à se maquiller; lui en jeans et un tee-shirt de baseball flippant. Mettez cela au Louvre; title it Portrait d’un homme dont le cul est en feu.

La semaine prochaine, Jay Cutler part en camping. Il n’y a pas grand-chose qui pourrait dépasser cet épisode, mais le camping est peut-être juste ça. À plus tard.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer