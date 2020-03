The Most Jay Cutler Thing on ‘Very Cavallari’: Week 10

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: amoureux des animaux, mari parfois solidaire, homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Fit Lord Jay, Pt. 2

Le dernier épisode, Jay Cutler est apparu en Italie avec une apparence fraîche – je veux dire par là qu’il portait des cartables et des vestes de camouflage qui ressemblaient à des robes de dames. (Remarque: cet épisode a été filmé au début de novembre 2019, avant la propagation de la pandémie de coronavirus à travers le pays.)

Quelque chose au sujet de l’Italie fait juste ressortir le meilleur de lui-jeudi soir, il a décidé de consacrer l’heure aux foulards et autres vêtements obscurs. Il y avait cette veste avec un col sauté:

Il y avait ce pull avec un énorme col châle:

(Je ne sais pas comment il a ajusté ses bras dans ce manteau de sport tout en portant ce pull. Mes bras ne font pas tout le chemin dans une tenue comme ça.) Il y avait aussi cette petite écharpe multicolore:

Et puis il y avait ce mauvais garçon, une écharpe infinie flippante qu’il portait sur un manteau de sport dans une cave:

Je sais que Jay Cutler a 36 ans, mais il s’habille actuellement comme un garçon de 14 ans qui vient de recevoir son premier suçon.

Jay et David

Jay Cutler est un homme de culture, c’est pourquoi la seule chose qu’il veut faire dans la ville de Florence est de se promener avec les trois meilleurs amis gays de Kristin et de s’imprégner de la culture. Avant cela, il convient de noter que Jay a fait en sorte que tout le monde s’arrête dans un pub et prenne une bière, car apparemment, vous êtes autorisé à boire dans les rues de Florence. (J’aurais aimé le savoir quand j’étais là-bas.)

“Je pense que c’est assez hilarant que nous nous promenions dans Florence pour vérifier les statues d’hommes nus”, dit l’ami de Kristin, Justin, “avec les trois gays et ensuite ce quart-arrière américain de la NFL.” Mais Jay est super dedans – encore une fois, il est cultivé.

“Le corps masculin, Jay, c’est vraiment quelque chose, n’est-ce pas?” Demande Justin. Jay hoche simplement la tête et dit:

Au cas où vous vous poseriez la question: la statue préférée de Jay Cutler était celle où un général était à cheval, ce qui est très lui pour environ mille raisons. Quoi qu’il en soit, lorsque Kristin et ses copines rencontrent Jay et les gars de la Piazza della Signoria – que Jay a appelé «la place avec tous les hommes nus» – Kristin lui demande ce qu’il a fait. «Je regarde… l’art», dit-il avec une pause déterminée.

“Pénis?” elle répond immédiatement, peut-être en voyant le léger sourire narquois sur le visage de Jay et en pensant: Oh, c’est le visage qu’il fait quand il parle de pénis.

“Ouais,” dit Jay en retour. “Ils étaient vraiment excités.” Mais autant que l’homme proteste, je sais qu’il s’amusait autour de ces nus. Parce qu’il est cultivé.

Jay Cutler nourrit un homme avec de la viande

Pour votre plaisir visuel:

Au début, je pensais juste que Jay voulait vraiment que Justin essaie cette charcuterie – s’il y a une chose que je sais à propos de Jay Cutler, c’est son affinité pour la viande, alors j’ai pensé qu’il la transmettait. Mais il s’avère que Justin était MARQUÉ, et Jay essayait de mettre de la nourriture dans son ventre. Parce que Jay Cutler n’aime pas un ivrogne bâclé.

Jay Cutler vous fourrera le visage plein de salami si vous avez trop de chianti et agissez comme un doofus.

Jay, mari d’Instagram

Mon mec connaît clairement ses angles. Il en est fier, clairement.

“C’est un très bon photographe”, dit l’un des autres gars.

“Je dois m’entraîner,” rétorqua Jay. «Je prends juste des photos de Kristin toute la journée.» Si vous regardez Instagram de Kristin, vous verrez qu’il ne plaisante pas. Mais surtout, je voulais juste inclure cette partie pour renforcer l’une des croyances que je garde profondément dans mes os:

“Mari Instagram”, dans le cas de Jay, mais l’axiome tient toujours.

La moindre chose de Jay Cutler qui s’est produite cette semaine

Nous allons faire les choses un peu différemment cette semaine – normalement, nous récapitulons la chose la plus Jay Cutler qui se produit, mais quelque chose s’est produit dans cet épisode qui devait juste être couvert. (La chose la plus Jay Cutler de la semaine est qu’il nourrit un autre homme de la viande, si vous êtes curieux.)

Lors d’un bon dîner italien avec Kristin et ses amis, où le vin coule et les pâtes brûlantes, Jay Cutler – essentiellement sorti de nulle part – lève son verre et commence à prononcer l’un des discours les plus émouvants que j’aie jamais entendu dans ma la vie. «Je dirai ceci», commence-t-il, «il est facile de voyager avec Kristin.» Quand il dit cela, Kristin fait une grimace comme, “Hm, c’est intéressant.”

Cela continue:

C’est très réconfortant. Et elle s’entoure de très bonnes personnes. Vous avez tous beaucoup de sens dans sa vie, ce qui signifie que vous avez beaucoup compté dans ma vie, car j’ai appris à vous connaître. À Kristin – merci d’avoir amélioré notre relation de jour en jour. Elle ne se contente pas de moins! Alors merci. Je t’aime.

SAINTE VACHE! Jay Cutler vient de frapper un home run de mari! Non seulement il a parlé publiquement devant sa femme (valant 5 points), mais il a également fait l’éloge de ses amis (valant 50 points), puis il a dit des choses incroyablement gentilles à propos de sa femme (valant 500 points), devant personnes (d’une valeur de 1 000 points), à la caméra (d’une valeur d’un million de points). Il vient d’enfermer le mari de l’année. Quel bouleversement. Quelle légende.

La semaine prochaine, c’est la finale de la saison, les gars. Savourez Jay Cutler pendant que vous le pouvez.

