The Most Jay Cutler Thing on ‘Very Cavallari’: Week 11

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: un amoureux des animaux, un mari parfois solidaire, un homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Doux Jay Cutler

Ce gars aimait tellement jouer pour les Bears qu’il s’habillait comme tel.

Les joueurs de football qui se sont présentés à l’inauguration de la bijouterie de l’épouse de Jay Cutler

La finale de la saison 3 nous ramène à Chicago pour l’ouverture du deuxième magasin Uncommon James. Rappelles toi? Celui que Kristin Cavallari a fait la guerre à Gwyneth Paltrow? (Remarque: elle n’est certainement pas allée faire la guerre à Gwyneth Paltrow; je suis incroyablement confiant que Gwyneth Paltrow ne savait pas, et ne connaîtra jamais une seule chose à ce sujet.) Alors oui, ce magasin est officiellement ouvert, donnant à Very Cavallari un bon moment de cercle complet pour terminer. Mais cet événement est surtout important pour nous pour deux raisons: a) Nous pouvons donc voir une fois pour toutes si le succès de la marque de bijoux / style de vie / bougie de Kristin Cavallari à Chicago peut être entièrement attribué à son mariage avec Jay Cutler et b) parce que Kristin a promis que des joueurs de football assisteraient à l’ouverture.

Pour répondre au point A, je dois signaler que Kristin a ses propres fans. Voir cette photo pour preuve:

C’est comme 18 personnes et une seule d’entre elles porte un chapeau des Chicago Bears. Et ce gars pourrait aimer les Bears plutôt que Jay Cutler en particulier (ce sont la plupart des fans des Bears). En limitant notre recherche à l’analyse de cette seule photo, nous pouvons conclure que Jay Cutler est à environ 5% responsable du succès de l’emplacement de Uncommon James à Chicago.

Passons au point B. Avant l’ouverture, Kristin dit à Jay Cutler: “Tu vas avoir tes copains de football là-bas.” Ce n’est que plus tard dans l’épisode que nous voyons que les “copains de football” sont un groupe d’élite de deux avec Zach Miller et Kyle Long.

Rétrospectivement, le mot «copains», bien que techniquement précis, ressemblait un peu à une surestimation. C’est sympa Zach et Kyle sont venus. Je suppose que l’invitation de Brandon Marshall s’est perdue dans le courrier.

Et encore une note sur Kyle Long: Regardez cette photo de lui et de Jay Cutler – l’amour est si pur:

La meilleure partie du nouveau magasin James peu commun

L’homme est un naturel pour la modélisation… des produits que je ne comprends toujours pas.

Une mise à jour sur Broadcast Jay

Quelque chose qui pèse sur toute cette saison de Very Cavallari est le rapport Big Lead selon lequel Jay Cutler a pris des réunions pour devenir un commentateur couleur pour ESPN ou CBS. Et, eh bien, apparemment, ces réunions ont eu lieu au moment où cette finale a été filmée, parce que nous avons une petite conversation à leur sujet – autour de nachos au thon qui ont l’air délicieux.

Jay est naturellement à venir pendant le convo (c’est du sarcasme). Lorsque Kristin demande comment les réunions se sont déroulées, il dit: «Elles se sont bien passées.» Puis il dit juste assez pour indiquer ce qui suit:

Un réseau voulait qu’il soit une figure en studio

Jay Cutler ne veut pas être une figure en studio

Jay Cutler veut être «aux jeux»

Alors voilà, Jay refuse d’être Bill Cowher mais avec plus de cols roulés. Il veut être la prochaine venue de Tony Romo. Et même si je suis presque sûr que Jay Cutler ne sera pas un savant comme Romo, je pense en fait qu’il l’écraserait. Juste une attaque d’analogie avec l’apathie et la chasse au cerf – exactement ce que les émissions de la NFL manquent.

(Note: je suis assez déçu que les caméras d’E! Ne soient pas autorisées à filmer les réunions de Jay. J’imagine qu’elles ressemblent beaucoup aux réunions de Chuckie avec la CIA ou quoi que ce soit dans Good Will Hunting.)

Le plus grand moment de Jay Cutler

Lors de l’ouverture Uncommon James Chicago, Kristin doit prononcer un discours mais elle est très nerveuse; elle a besoin de quelqu’un pour la présenter et généralement faire couler le jus de la foule. Bien sûr, Jay Cutler monte dans l’assiette:

«Veuillez arrêter de parler. Toutes les personnes. Arrête de parler. Je vous remercie.”

QUEL DISCOURS. QU’UN HOMME HYPE. QUEL MARI.

Ceci conclut la saison 3 de Very Cavallari, et donc ce blog en cours d’exécution. Merci pour la lecture. Allez manger du gibier sauvage au nom de Jay. Et si vous êtes aux prises avec la distanciation sociale en ce moment, demandez-vous simplement: “Que ferait Jay?” Parce que Jay était assis seul à la maison en pyjama et parlait au moins de gens possible – tout comme il le faisait avant même qu’il ne sache ce qu’était la distanciation sociale.

