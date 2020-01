The Most Jay Cutler Thing on ‘Very Cavallari’: Week 3

Pendant tout ce temps, nous avons essayé de forcer Jay Cutler à être un excellent quart-arrière de la NFL alors que nous aurions dû le laisser accomplir son destin de parfait personnage de télé-réalité. Dans l’émission de téléréalité de sa femme Kristin Cavallari, Very Cavallari, nous avons rencontré le vrai Jay: amoureux des animaux, mari parfois solidaire, homme dont le but ultime dans la vie est de faire le moins possible. Ce fut une révélation glorieuse – et maintenant il est de retour. Bienvenue dans la saison 3 – et bienvenue sur ce blog, où nous reviendrons sur Jay Journey pour discuter de ses points forts et de ses points faibles et de ses meilleures citations, et décerner un prix pour le moment le plus jay de la semaine de Jay Cutler.

Que fait Jay Cutler cette semaine?

Au moins en regardant Very Cavallari, les quatre plus beaux mots de la langue anglaise sont «Que faites-vous?» Kristin a posé cette question à son mari à plusieurs reprises au cours des trois saisons de Very Cavallari, et cela a toujours abouti à la grandeur. Voyez: au moment où Jay Cutler a répondu: «Je ne cherche pas vraiment à faire beaucoup de travail en ce moment. Je cherche à faire exactement le contraire »; ou le moment où il a fait semblant d’avoir une liste de tâches à accomplir, pour révéler, quand on le lui a demandé, que la liste ne comprenait qu’un seul élément: “Je dois, euh, faire démarrer mon jardin.”

À ce stade, je suppose que les producteurs de Cavallari disent simplement à Kristin de demander à Jay régulièrement, sachant que cela produira de l’or. Elle l’a fait à nouveau cette semaine, et Jay Cutler avait une liste «longue» prête à l’emploi:

“Nous sommes en pleine saison de tonte, évidemment.” (Il dit cela à sa femme comme si elle était une idiote totale.)

“Nous aurons plus de canards à venir, plus de poulets à venir.”

“Je dois vendre une maison.”

Nous allons bientôt parler de la maison; et même si Kristin peut être trop stupide pour savoir que c’est MOW SZN, je ne le suis pas, parce que je regarde Very Cavallari et la semaine dernière j’ai vu Jay Cutler sur une tondeuse à gazon de la taille d’un réservoir:

Vous n’achetez évidemment pas une machine comme celle-ci à moins [checks notes] votre herbe pousse à un rythme légèrement plus élevé que d’habitude. (Évidemment.)

Je suis donc très intéressé par la situation de la volaille au manoir Cutler. Plus de canards et plus de poulets? Pourquoi? Jay Cutler n’a-t-il pas assez d’oiseaux? Ou… Jay Cutler abat-il sa propre volaille? Les Cutlers ne mangent-ils que du poulet élevé à la ferme, la ferme en question étant «la cour de Jay Cutler»? Honnêtement, cela ressemble à une belle vie (pour Jay Cutler, pas pour les poulets qui meurent entre ses mains).

Jay Cutler n’a toujours pas vendu son ancien manoir

Lorsque ce spectacle a commencé, Jay Cutler et Kristin Cavallari vivaient dans une maison ridiculement gigantesque.

Les spécifications de ce bébé? Vingt mille pieds carrés, 25 pièces au total, sept chambres, sept salles de bains et demie, sous-sol fini, cinéma, le tout sur une propriété de 8,56 acres. C’est essentiellement le Versailles de Nashville, et je dis cela non seulement à cause de sa taille, mais parce que l’esthétique est à 100% “si vous demandez à un cowboy ce qu’est le luxe”. Regardez ce sauna:

Kristin et Jay ont quitté cette maison à la fin de la saison 1 pour s’installer dans une maison plus petite (qui croirait que le manoir massif se sentirait trop massif?), Et depuis lors, ils ont du mal à vendre leur palais d’origine. En 2018, la maison était cotée à 7,9 millions de dollars (les Cutlers l’ont achetée à l’origine pour 5,3 millions de dollars en 2008). En septembre dernier, ils ont ramené le prix à 5,75 millions de dollars. C’est plus d’une remise de 25% et ils ne peuvent toujours pas demander à qui que ce soit de l’acheter!

Personnellement, je suis choqué. Vraiment, il est étonnant que la maison dans laquelle seul un ancien quart-arrière de la NFL extrêmement riche vivrait ne trouve aucun acheteur sur le marché immobilier en plein essor de NASHVILLE, TENNESSEE.

Cela fait mal

Tu sais quoi, mec? Vous ne méritez pas de vivre dans la vieille maison ridiculement immense de Jay Cutler.

Jay Cutler, Zero Water

Dans la discipline de l’astrologie, l’eau est un symbole de sensibilité émotionnelle – ceux qui ont des signes d’eau dans leurs cartes astrologiques se sentent plus intensément que les autres. Je vous le dis à cause de quelque chose que Kristin dit à Jay Cutler dans cet épisode:

Hm, peut-être qu’il y a quelque chose dans toute cette histoire d’astrologie après tout.

La chose la plus Jay Cutler qui soit arrivée cette semaine

À la fin de l’épisode de jeudi soir, Jay Cutler et Kristin ont frappé 5th & Taylor, un restaurant haut de gamme de Nashville qui semble être dans un endroit plus spacieux que n’importe quel bâtiment où je suis allé à Brooklyn, New York. Et vous savez déjà ce que Jay a commandé:

Vous devriez maintenant savoir ce que mon gars pense des viandes grillées. Voici un homme qui portait autrefois une chemise juste pour tremper dans les végétaliens:

Dans le tout premier épisode de cette émission, Jay Cutler a commandé un assortiment de gibier exotique dans un restaurant de Nashville tout aussi chic; il avait une fois une glacière pleine de viandes au hasard. Quel que soit l’élément de votre menu, il promet le plus de viandes grillées, c’est ce que Jay Cutler commande.

Les restaurants de Nashville ne devraient même pas demander à Jay Cutler ce qu’il veut quand il entre. Les serveurs doivent simplement courir vers le réfrigérateur, sortir six à 10 coupes de viandes diverses et commencer à cuire dès que possible. Canard? Génial. Saucisse de chevreuil et de porc? Sûr. Vous avez du bison là-dedans? Cool: claquez cette merde sur le gril. Jay Cutler veut de la viande et il veut de la viande maintenant.

Rendez-vous la semaine prochaine, lorsque Jay Cutler reviendra à Chicago (et sera accueilli avec un défilé dans toute la ville, je suppose).

