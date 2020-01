“The New Pope” Gets Meta, ouvre une boîte de Pandore en forme de John Malkovich

Le Nouveau Pape est ici – et comme son titre l’implique, il y a un nouveau pape en ville. Ne vous inquiétez pas, Pius XIII de Jude Law peut toujours revendiquer le titre de Pontife Alive le plus sexy du peuple, mais un challenger de la papauté a émergé sous la forme de John Malkovich. Chaque semaine, nous nous plongerons dans l’eau bénite, plongerons dans le monde sacrilège de Paolo Sorrentino et sortirons des écritures (blogs). Notre voyage se poursuit avec le troisième épisode.

Verset I. QU’Y A-T-IL DANS LA BOÎTE?

Pour une série intitulée The New Pope, commercialisée en grande partie par l’image séduisante du pape John Malkovich flanqué du pape Jude Law, il nous faudra certainement beaucoup de temps pour voir Sir John Brannox de Malkovich comme, vous savez, le vrai pape. Avec Pie XIII toujours comateux, nous avons déjà traversé un pontife – reste au pouvoir, Woke Pope – et au début du troisième épisode, Brannox n’a toujours pas pensé à accepter la papauté. La vie de Brannox, bouleversée par la mort mystérieuse de son frère jumeau Adam, l’a laissé plus d’un peu fouineur et mécontent. Il y a aussi la question curieuse du mépris de ses parents pendant des décennies pour leur seul fils vivant, ce qui me fait sentir qu’il y a plus dans la mort d’Adam que la série ne l’a laissé entendre. (Soit cela, soit je suis juste préconditionné pour trouver John Malkovich effrayant dans n’importe quel rôle, et je veux dire cela comme un compliment.)

Tout en flirtant avec l’idée de devenir pape, Brannox dit au chef de la succession de sa famille qu’il n’emmènerait qu’un des chiens de la famille avec lui à Rome, avec la «boîte». Nous ne savons toujours pas ce qu’il y a dedans, seulement que Brannox en a besoin pour dormir la nuit – et il convient de noter que le majordome de Brannox avait une expression quelque peu alarmée sur son visage quand il a entendu que la boîte le rejoindrait au Vatican. La taquinerie du contenu de la boîte se poursuit lorsque nous voyons presque Brannox l’ouvrir; la prochaine fois que cela se produira, je prie pour que les meilleurs détectives d’Internet soient sur l’affaire.

Pour canaliser Brad Pitt pendant un moment, je dois savoir: QU’Y A-T-IL DANS LA BOÎTE? Je dirais qu’il y a 99% de chances qu’il ne contienne pas la tête coupée du magnat de Goop Gwyneth Paltrow, mais pratiquement tout le reste est sur la table. Un souvenir de son frère mort? Un stylo vape? Des bonbons à la mélatonine infusés d’huile de CBD? Le pénis ratatiné de Napoléon? Je ne me reposerai pas tant que nous n’aurons pas obtenu de réponses.

Verset II. Dans le vers Malko

Je peux comprendre pourquoi Brannox met si longtemps à décider s’il veut devenir pape. Bien sûr, le Vatican a l’air stupide, mais il est déjà dans un putain de château. Il vit la succession, jusque dans les bagages de la famille qui semblent toujours s’accompagner d’une richesse exorbitante. Alors oui, Brannox ne s’entend pas avec ses parents, mais sa place est si grande qu’il peut continuellement les éviter car ils vivent dans une autre aile (#blessed).

Il y a aussi la petite question de devenir le chef de l’une des plus grandes religions du monde alors qu’il est au milieu de plusieurs crises légitimes – y compris la dissimulation de scandales d’abus sexuels et l’idolâtrie continue de Pie XIII chaud, jeune et comateux. C’est beaucoup de mettre un gars décrit à plusieurs reprises comme un morceau fragile de «porcelaine». Et, comme, voudriez-vous quitter ce home cinéma malade?

Brannox présente Easy Rider pour Sofia, le directeur du marketing du Vatican, ce qui fait déjà de lui un contraste fascinant avec notre jeune pape. (C’est un film hippie par excellence, et étant donné tout le ressentiment que Pie XIII avait pour ses parents hippies qui l’ont abandonné, il envisagerait probablement de regarder l’hérésie d’Easy Rider au point de se voir refuser un Cherry Coke Zero.) Brannox dit à Sofia que ses célébrités préférées sont Dennis Hopper, Jack Nicholson, Sean Penn, Sharon Stone et Marilyn Manson, parce qu’ils «semblent tous libres». Il veut les rencontrer – et, étant donné que Stone et Manson sont sur le point de faire des apparitions dans la série, nous connaissons son les prières seront exaucées.

Mais Sofia laisse tomber une ligne si explosive qu’elle me fait froncer les sourcils: «Tu me rappelles mon acteur préféré, John Malkovich», lui dit-elle.

Attends quoi?! “Il ne fait pas grand-chose pour moi”, répond Brannox. OK, attendez, nous devons considérer les implications de cela. Quelque part dans l’univers jeune / nouveau pape, John Malkovich existe et, étant donné la stature de Brannox en tant que mondain avec une putain de chevalerie, sait probablement que cet homme est son sosie. Se sont-ils déjà rencontrés? Est-il possible que le frère jumeau de Brannox, Adam, ait simulé sa mort afin qu’il puisse changer son nom en “John Malkovich” et poursuivre son rêve de devenir acteur? Est-ce à dire que Jude Law est également un acteur dans ce monde avec une ressemblance bizarre avec un pontife comateux? Paolo Sorrentino est-il conscient que cette blague clinquante et jetable a complètement brisé mon cerveau?

Si cela ne suffisait pas à une baise de groupe dans le monde réel, cet épisode jette un bâillon de course où Meghan Markle est un ami personnel proche qui appelle constamment Brannox pour des conseils de mode. «Portez le Dior jaune, car il joue le contraste avec votre teint», lui dit-il avec exaspération. «Ils veulent être des influenceurs», dit-il à Sofia, «mais ils n’ont aucune idée de la couleur ou de la combinaison.» (Plus tôt dans l’épisode, Brannox appelle Meghan une «nuisance».) Je ne sais pas pourquoi Meghan Markle se prend la main dans The New Pope, mais cela ajoute une méta-dimension hilarante et involontaire à la série lorsque Brannox réfléchit ouvertement à ce qu’elle fera sans ses conseils constants quand il décide finalement d’aller à Rome et d’accepter la papauté. Il s’avère que Meghan a perdu l’un de ses meilleurs amis au Vatican, ce qui l’a amenée, ainsi que le prince Harry, à renoncer à leurs titres royaux. C’est canon, non?

Verset III. Ce pape… baise?

Une séparation commune entre les mèmes entourant Le Jeune Pape et le spectacle lui-même concernait la [clears throat] libido. Si votre seule connaissance du Jeune Pape venait des coins les plus malins d’Internet, vous supposeriez que Pie XIII était un pape énervé qui ne respectait pas les règles et, parce qu’il ressemble à Jude Law, pourrait ignorer toutes les notions de célibat pour obtenir son monstre saint. Je ne plaisante vraiment pas quand je dis que plusieurs amis, en apprenant que j’étais obsédé par Le Jeune Pape, m’ont demandé une variante de Alors, est-ce que ce pape baise?

Pie XIII était certainement un pontife extrême, mais pas de la manière dont les mèmes vous le feraient croire. Ce qui était extrême à propos de Pie XIII n’était pas qu’il était le premier pape à «OK, boomer» le conclave et à écouter Billie Eilish, mais qu’il était un conservateur radical avec des vues dépassées sur l’avortement et l’homosexualité qui menaçait de renvoyer l’église en arrière . Encore plus séduisant: malgré son apparence exceptionnelle et impliquant implicitement qu’il pourrait être plus beau que Jésus, ce pape n’a jamais semblé être dirigé par les tentations de la chair.

Tout le respect dû à John Malkovich, mais quand il a été révélé qu’il était le chef de file du Nouveau Pape, j’ai supposé que son pape résisterait également aux désirs charnels en faveur de crier sur ses subordonnés et de remettre en question le décor de la Chapelle Sixtine. Mais Brannox, sans s’engager explicitement dans des activités sexuelles dans cet épisode, flirte avec Sofia dans son théâtre personnel et partage presque une tendre étreinte avec le cardinal Gutierrez (à la grande consternation du cardinal Assente):

Brannox peut également être un pontife sexuellement fluide – une autre implication fascinante qui provoquera sûrement l’église autant que les religieuses délirantes du spectacle. Il reste à voir si Brannox agira réellement sur l’une de ces envies, ou s’il est simplement un flirt. (Il plaisante en disant qu’il est surpris qu’ils ne voulaient pas de nus pour sa séance photo papale.) Pourtant, si vous allez parier sur un pape couché dans cet univers, ne gardez pas espoir pour Jude Law – non peu importe à quel point ses vêtements de plage peuvent être nus.

Verset IV. Une papauté de tendresse

Au milieu de l’épisode, il est enfin temps de révéler officiellement Brannox comme le prochain pape. Mais avant que les cardinaux puissent obtenir un autre vote, nous devons offrir un dernier adieu au règne éphémère de Woke Pope. Maintenant, je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe à l’intérieur des murs du Vatican, mais je ne m’attendais pas à ce que les funérailles de François II soient fondamentalement un cardinal lui tapotant le front avec un marteau décoratif et disant: «Tu te réveilles, mec? ”

Est-ce une chose réelle qui se produit avec les papes décédés? Si François II avait sauté comme l’Entrepreneur, j’aurais serré mes chapelets si fort qu’ils auraient éclaté de leur chaîne.

Quoi qu’il en soit, puisque l’Univers étendu Nouveau / Jeune Pape s’est déjà concentré sur plusieurs papes élus, nous voyons Brannox – qui passe maintenant par le Pape Jean-Paul III – livrer son discours aux masses et son adresse aux cardinaux dans environ 15 minutes d’écran. temps. L’édit de Jean-Paul III est influencé par son éducation et sa relation tumultueuse avec ses parents: il veut que l’église «protège la fragilité» et s’éloigne du fanatisme. «La passion est l’ennemi éternel de l’humilité», dit-il aux cardinaux. «L’humilité chrétienne, qui est frugale, est juste et est nécessaire.» Au lieu de «l’amour concret», Jean-Paul III veut que l’église embrasse «la tendresse abstraite».

C’est l’attitude extrémiste initiale de Pie XIII – bien qu’il soit devenu meilleur et plus acceptant à mesure que le Jeune Pape progressait – qui a aliéné l’église de beaucoup de ses disciples. En surface, le message empathique de tendresse de Jean-Paul III semble non seulement raisonnable, mais il doit également avoir un attrait plus universel en raison de son intention pondérée. (Du moins, pour les catholiques qui ne font pas partie de la nouvelle suite culte du Pie XIII comateux.)

Mais toutes les raisons pour lesquelles Jean-Paul III semble si agréablement bien adapté aux premières affres de la papauté sont la raison pour laquelle je crains que ce ne soit qu’une question de temps avant que les choses tournent horriblement mal. Le Nouveau Pape ne serait pas particulièrement convaincant si John Malkovich était un pape sans égal et sans drame qui a mené l’église vers une nouvelle ère de prospérité. La merde va inévitablement frapper le fan – que ce soit parce que Pie XIII finira par se réveiller de son coma, la fragilité autoproclamée de Jean-Paul III le fera s’effondrer, ou une combinaison des deux. Malheureusement, j’estime que ce n’est qu’une question de temps avant que le Vatican ne redevienne une institution instable.

Verset V. Écraser le Saint Patriarcat

S’il y a une chose dans laquelle le Jeune Pape n’a jamais été grand, c’est d’ajouter des dimensions à ses personnages féminins – qui ont tous agi en grande partie au service d’hommes comme Pie XIII et le cardinal Voiello. Et tandis que The New Pope a perdu la sœur de Diane Keaton, sans doute le personnage féminin le plus intéressant de son prédécesseur; certainement le meilleur baller – la série offre un regard plus tranchant sur la façon dont l’église permet aux hommes en position de pouvoir de profiter des femmes qui ont à peine une voix.

Premièrement, il y avait les religieuses cloîtrées – les mêmes que nous voyons délirer pendant le générique d’ouverture de l’émission – se voyant refuser une dépense de 200 euros pour faire voler une de leurs sœurs pour voir sa mère avant de mourir d’un cancer de stade 4. Les religieuses sont bloquées parce que le Vatican traverse une «crise financière» – tandis que l’un des cardinaux a récemment acheté une Bentley – et ce voyage serait une dépense étrangère. C’est ce type d’attitude que François II a combattu en vain pour détruire.

Ensuite, il y a Esther, qui est séparée de son mari et qui lutte pour subvenir aux besoins de son fils Pie. Elle se lie d’amitié avec un homme veuf nommé Fabiano, qui ressemble étrangement à Philip Jennings déguisé en «Clark» sur les Américains.

Après leur implication amoureuse et Esther lui parle de ses difficultés financières, Fabiano suggère qu’elle… se prostitue pour une femme riche qu’il connaît, car son fils a des malformations faciales et est toujours vierge. (Au lieu de la prostitution, il l’appelle un «acte de charité chrétienne».) Esther est naturellement insultée, mais sait qu’elle a désespérément besoin d’argent – et lorsqu’elle consulte son prêtre local à propos de la situation, il considère l’opportunité comme un autre «miracle» au niveau de Pie XIII priant son infertilité. Oui. Comme Esther accepte l’arrangement avant de rechigner lorsque l’homme déformé touche son sein, Pie XIII ne peut que verser une larme sur son lit d’hôpital.

Les complots B avec les nonnes ainsi qu’Esther m’ont fait reconsidérer les nonnes délirantes du générique d’ouverture (d’autant plus que ce sont apparemment les mêmes nonnes cloîtrées). Je n’ai pas beaucoup réfléchi à la danse au-delà de “lol, c’est amusant et bizarre!” Mais peut-être que c’est censé représenter l’agitation intérieure des personnages, la poussée et la traction entre la foi et l’abandon. Qu’est-ce qui pourrait éroder davantage la foi de quelqu’un que de regarder les cardinaux dépenser de manière extrêmement irresponsable après la mort mystérieuse d’un pontife qui cherchait à éradiquer la richesse du Vatican? Si la vue d’une religieuse se fait tatouer est une indication, ces femmes pourraient être au bord de la rébellion.

Le Vatican pourrait être sur le point d’imploser, et avec un «morceau de porcelaine» comme nouveau pontife, il ne faudrait peut-être pas longtemps avant que Jean-Paul III ne se brise.

