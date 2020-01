“ The Notorious ” gagne avec un headkick brutal lors du retour réussi de l’UFC 246 contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone

Conor McGregor a remporté une sensationnelle victoire par élimination directe au premier tour contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

“The Notorious” est sorti de blocs avec une féroce main gauche qui vient de manquer, avant de livrer une série d’épaules brutales au nez de Cerrone.

Conor McGregor a remporté son retour à l’UFC en seulement 40 secondes

«Cowboy» a été laissé avec un nez ensanglanté et cassé par les coups d’épaule avant qu’un coup de pied gauche n’atterrisse parfaitement sur la mâchoire de McGregor.

Alors que l’Irlandais poussait la pression, l’arbitre Herb Dean a donné au vétéran toutes les chances de récupérer.

Cependant, le combat a été annulé après seulement 40 secondes pour donner à McGregor sa première victoire à l’intérieur de l’octogone depuis novembre 2016 lorsqu’il a vaincu Eddie Alvarez.

Ce faisant, il est devenu le premier combattant à gagner par KO en tant que poids plume, poids léger et maintenant poids welter.

Le notoire avait l’air sensationnel à son retour

Après que ses entraîneurs et ses partenaires d’entraînement eurent averti le monde de s’attendre à la meilleure version de l’homme de 31 ans, McGregor a perdu peu de temps pour ouvrir une clinique en lançant une main droite brûlante à Cerrone dès la première cloche.

Après les épaules brutales au nez et à la mâchoire, Cowboy a été laissé abasourdi et ensanglanté et la désorientation était claire car il a ensuite été vacillé par un énorme headkick.

Le consensus avant le combat au sein de la communauté MMA était que McGregor devait terminer le combat tôt, sinon son adversaire vétéran prendrait le relais.

Mais l’ancien champion du monde des deux poids n’a jamais abandonné et a obtenu une finition emphatique.

McGregor a remporté la victoire de TKO avec un terrain et une livre vicieux

Avec les rivaux légers Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov qui s’affronteront en avril, nous pourrions bien voir l’Irlandais rester au poids welter après une performance aussi énergique.

Kamaru Usman et Jorge Masvidal étaient présents, mais il reste à voir si une «soirée culotte rouge» avec «The Notorious» vous fait signe.

