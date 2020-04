“The Oklahoma City Dolls” est le meilleur film de sport de tous les temps

Le meilleur film sportif de tous les temps est un film conçu pour la télévision de 1981 appelé The Oklahoma City Dolls.

Ce n’est pas une affirmation faite à la légère. Le sport a inspiré d’innombrables films mémorables, et moi, pour ma part, je ne peux certainement pas prétendre les avoir tous vus. Néanmoins, il est difficile d’imaginer que les autres racontent une histoire aussi intelligente – et aussi progressive – que les poupées les plus oubliées, que vous ne pouvez actuellement regarder que via des bootlegs YouTube.

Nommez un autre film qui articule la lutte des classes via un groupe de femmes cols bleus luttant pour former leur propre équipe de football, avec des discussions réfléchies, mais pas forcées, sur la politique de genre et les droits du travail. Dans cette optique, les débuts à l’écran de Waylon Jennings en tant qu’intérêt amoureux embrouillé ne sont que la cerise sur le gâteau.

«Cela a mieux résisté que nous ne le pensions», explique Susan Blakely, 71 ans, qui a joué le rôle de Sally Jo Purkey – une ouvrière mécontente devenue quart-arrière. Elle et son mari de 76 ans, Steve Jaffe, qui faisait partie des producteurs du film, ont regardé le film pour la première fois en près de 40 ans avant de parler avec moi. Le couple avait fait Dolls dans le cadre d’un accord de trois photos que Blakely avait signé avec ABC après le succès de la minisérie Rich Man, Poor Man (pour laquelle Blakely a remporté un Golden Globe). “Ils nous ont donné un tas de scripts, et je pensais que celui-ci était tout simplement génial”, ajoute-t-elle.

Le film, qui a été écrit par Ann Beckett, est vaguement basé sur une véritable équipe. Les Oklahoma City Dolls étaient une équipe semi-professionnelle qui a joué pendant trois ans à la fin des années 1970, dans le cadre d’une plus grande vogue du football féminin pendant cette période. Bien que la version hollywoodienne, produite en partie par une société entièrement féminine appelée Godmother Productions, soit fortement fictive, les libertés prises rendent l’histoire des poupées plus – pas moins – controversée. La bataille de l’équipe pour entrer sur le terrain sert à la fois de métaphore générale de l’égalité et d’allusion à un combat spécifique et opportun.

«J’étais très politique», dit Blakely. “C’est ce qui m’a attiré vers le script.” Elle s’exprime depuis ses jours en tant que mannequin au début des années 70, quand elle a organisé le groupe «Models for McGovern» – «Ford [Models] était furieuse », dit-elle en riant – et s’intéressait particulièrement aux droits des femmes. «J’étais définitivement une féministe», ajoute-t-elle, au cas où vous ne pourriez pas en dire autant sur la photo d’elle sur scène aux côtés de Gloria Steinem.

Blakely avait passé une grande partie de la fin des années 1970 à faire pression pour l’adoption de l’Amendement sur l’égalité des droits – une période qui a coïncidé avec sa plus grande visibilité grâce à Rich Man, Poor Man. Quand Cosmo lui a demandé: “Quelle est votre pire peur?” en 1980, elle a ironisé: “Que l’amendement sur l’égalité des droits sera adopté et nous élirons notre première femme présidente et vice-présidente: Phyllis Schalafly et Anita Bryant.” Oklahoma City Dolls a été filmé la même année, alors que l’adoption du projet de loi avant l’échéance révisée de 1982 semblait de moins en moins possible.

Le film commence avec Purkey, une mère célibataire travaillant la ligne dans une usine de vannes (ils ont filmé dans une vraie usine) pour 40 $ par semaine, faisant des gaffes avec ses collègues féminines. Où sont les hommes? Eh bien, elles jouent pour l’équipe de football d’entreprise – ce qu’elles ont du temps libre, tandis que les femmes doivent «reprendre le relais» à l’usine sans salaire supplémentaire. “Tu sais ce que j’ai toujours dit de toi?” le gestionnaire intermédiaire dit à Purkey quand elle a l’audace d’avoir une conversation avec un collègue. “Vous n’avez aucune loyauté envers l’entreprise.”

Il s’avère que son manque de loyauté devrait être le moindre de ses soucis. Purkey dépose une plainte au sujet de l’inégalité des conditions auprès de l’EEOC, et parce que l’entreprise est un contractant potentiel du gouvernement, l’agence la prend au sérieux. Un fonctionnaire se présente et dit au patron qu’il devra accorder un congé égal aux femmes.

Le patron, M. Hines, pense qu’il a tout compris quand il dit aux femmes de l’usine que la seule façon de se libérer est de jouer au football. Le problème commence (pour lui, au moins) quand ils l’acceptent.

Ce n’est pas une route facile pour les femmes, mais vous pouvez probablement deviner où cela se termine. La force du dialogue, cependant, transforme ce qui aurait pu facilement être banal en un morceau assez puissant. Après leur première tentative de pratique, par exemple, les femmes sont découragées: c’est dur, et elles font déjà face à la résistance des hommes dans leur vie. “Je crains que Ray ne me tue s’il le découvre”, dit tranquillement le récepteur large le plus prometteur.

Mais la réponse de Purkey à la consternation générale n’est pas seulement un discours d’encouragement – c’est pratiquement une prise de conscience.

“Le problème n’est pas dans nos muscles, c’est dans nos têtes!” crie-t-elle, serrant la sienne dans ses mains. “Il n’y a aucune raison sur cette Terre qu’un groupe de femmes ne puisse pas apprendre à faire tourner un ballon entre quatre poteaux de but aussi facilement qu’un groupe d’hommes! Heck, je jouais au football quand j’étais enfant et j’étais assez bon aussi! Baseball, basket-ball, kickball – vous l’appelez! J’ai adoré tout ça, jusqu’à ce qu’un jour un adulte me dise que ce n’était pas féminin. Qu’une femme doit agir comme une dame, en volant.

“Il me semble maintenant que donner naissance à des bébés n’est pas particulièrement féminin”, poursuit-elle, en gloussant dans la pièce. “Et faire l’amour n’est pas nécessairement féminin”, ajoute Purkey en criant.

“Alors qu’est-ce qui ne va pas avec un petit ballon de football, hein?”

Cette scène était celle que Blakely dit qu’elle a peaufinée pour mieux refléter sa propre expérience. Quand ils étaient juste une semaine dans le tournage, la Screen Actors Guild a déclenché une grève – elle a donc eu six semaines pour travailler à la fois sur ses prouesses de football avec l’aide de Jaffe, qui avait joué au lycée, et pour réviser certaines de ses scènes.

«C’est une scène sur laquelle j’ai travaillé le plus souvent», se souvient-elle du monologue «féminin». «J’ai pratiqué beaucoup de sports quand j’étais enfant – j’étais gymnaste, coureur, nageur, joueur de tennis, golfeur. J’ai essayé de jouer un peu au football avec mon frère aîné, mais il était genre, 6’10 quand il avait 13 ans, et il ne jouait que du tacle. À chaque fois que je recevais le ballon, mon frère venait droit sur moi.

“Mais mon père disait toujours:” Tu n’as pas à gagner tout le temps quand tu joues contre les gars. Je dirais: «Eh bien, alors pourquoi me dites-vous même de m’améliorer?» »

Blakely a traduit ce sentiment – le sentiment aigu d’injustice auquel les femmes et les filles sont confrontées dans le sport et au-delà – dans la scène et la plupart du film. Même si elle dit que ses regrets sont «un peu trop en colère», elle est tout aussi frustrée maintenant par le fait que les injustices montrées dans le film n’ont pas été résolues. «Nous avons toujours affaire à des femmes qui obtiennent moins d’argent pour les mêmes emplois», fait-elle remarquer. L’amendement sur l’égalité des droits n’a toujours pas été adopté.

Au cours de la grève de six semaines, Blakely s’est retrouvée à l’image de Sally Jo: les femmes qui avaient été choisies comme joueuses de football étaient entassées dans des hôtels près du backlot de Columbia où elles filmaient, apparemment six dans une pièce comme le rappelle Blakely, sans voiture. “Je ne continuerais pas à tirer tant qu’ils ne les auraient pas amenés dans une pièce et des voitures”, dit-elle. «Je suis devenu comme mon personnage. Persona non grata à Columbia mais… »

Elle et les autres acteurs ont dû apprendre le football, bien qu’un cascadeur masculin ait géré le jeu de Purkey dans les scènes de jeu. Le coordinateur des cascades, Allan Graf, était lui-même un joueur de football à la retraite – il a fait partie de l’équipe invaincue de l’USC en 1972 et a brièvement signé avec les Rams. Il allait ensuite gérer des cascades pour à peu près tous les films de football mémorables, y compris Any Given Sunday, The Waterboy, The Replacements, Jerry Maguire et Friday Night Lights.

Jaffe lui-même avait joué avec l’idée de doubler Blakely sur le terrain juste pour avoir une chance de jouer à nouveau, mais a finalement décidé contre. Comme Blakely, cependant, il garde de bons souvenirs de son temps sur le plateau. “L’idée que je regarderais deux équipes féminines à part entière était phénoménale”, dit-il maintenant – offrant une perspective presque opposée au personnage de Jennings dans le film, dont le scepticisme oblige Purkey à diriger l’une de ses barbes de signature. façon: «Si vous ne pouvez pas pirater être le petit ami d’un quart-arrière», lui dit-elle lors d’un rendez-vous, «Je vous suggère d’aller trouver une petite chose à froufrous qui se tient dans la cuisine toute la journée et ne vous embarrasse pas. J’espère qu’elle vous ennuie à mort. “

«Le fait d’avoir ma femme comme quart-arrière était vraiment merveilleux à regarder», ajoute Jaffe. «Pour la voir s’épanouir comme une vraie quart-arrière… Nous lançions le ballon dans le jardin, et elle allait de mieux en mieux pour localiser ses coups.

«Une fois, elle m’a fait sortir directement de l’arrière-cour et dans notre jacuzzi», se souvient-il, et ils se sont tous les deux transformés en rires.

La chaleur avec laquelle ils se souviennent du tournage de Dolls se retrouve à l’écran, peuplée presque exclusivement de femmes qui trouvent une énorme camaraderie dans la solidarité – et le sport. C’est une histoire de courageux outsiders qui triomphent sur le terrain, oui, mais avec des prises audacieuses et presque intersectionnelles sur toutes les injustices qui en découlent. À la fin du film, une voisine a nommé son nouveau-né Sally Jo, et franchement, il est facile de comprendre pourquoi.