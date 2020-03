«The Outsider», «Devs» et la présidente de l’AMC, Sarah Barnett

The Outsider a terminé comme la plupart des histoires de Stephen King – avec beaucoup d’accumulation à rien. Mais nous nous sommes quand même amusés en cours de route (1h00). FX on Hulu est ici avec le premier ministre de Devs, une émission de science-fiction qui regorge de mystère, d’émotion et de scénographie magnifique (29:38). De plus, une conversation sur le paysage télévisuel actuel avec la présidente de l’AMC, Sarah Barnett (46:36).

Hôtes: Chris Ryan et Andy Greenwald

