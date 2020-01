The Queens affirme que la blessure de Kairi Sane dans TLC a mis les artistes dans une “ situation difficile ”

Pour les deux derniers pay-per-vues de 2019, les femmes ont participé à la WWE.

Aux Survivor Series et TLC, Becky Lynch menait la charge dans l’événement principal au cours d’une année où les femmes ont disputé WrestleMania pour la première fois.

Charlotte Flair entame son huitième règne en tant que championne féminine

Ces choses indiquent un réel changement dans le paysage de la WWE, mais tout ne peut pas toujours se dérouler comme prévu.

Dans l’événement principal du TLC, Charlotte Flair et Lynch ont fait équipe contre les guerriers Kabuki, Kairi Sane et Asuka.

Relativement tôt dans le match, Sane a subi une méchante commotion cérébrale qui l’a visiblement éprouvée. Les lumières étaient allumées à un moment donné, mais personne n’était à la maison.

talkSPORT a réussi à attraper Charlotte à Londres en faisant la promotion du passage de la WWE à BT Sport au Royaume-Uni cette semaine et nous lui avons demandé si la blessure de Sane avait affecté ce qu’ils prévoyaient de faire dans le match et comment cela faisait face à une blessure aussi grave dans un grand match comme celui-ci. .

“Ce n’était pas le cas pour l’instant”, a commencé Charlotte quand on lui a demandé si cela avait changé le match. «Je suppose que tout le monde a ressenti ce qu’ils ont ressenti après. Pour le moment, c’était plutôt un point difficile. C’est l’événement principal d’un brutal pay-per-view et tout le monde a déjà vu des tables, des échelles et des chaises.

WWE

Asuka et Kairi Sane détiennent actuellement les titres féminins par équipe

«C’est nourrir la foule, aller avec la foule et nourrir leurs réactions. Donc je n’ai vraiment pensé à rien qu’après. Évidemment, Kairi a été blessé, mais dans le match, je me dis simplement “comment pouvons-nous garder les gens investis?”, Avec eux qui voient déjà tellement de matchs différents et brutaux de TLC. Vous avez déjà vu un bâton de kendo, vous avez déjà vu une chaise, vous avez vu une échelle, une table.

«Et la pression de nous livrer cela, avec une dynamique étrange en me voyant et Becky tag? Pour moi, le marquage Becky et moi, c’est plus ce à quoi je pensais. Comment cela se présente-t-il et comment nos personnages devraient-ils interagir à la télévision? Comment allez-vous à partir de cela [indicates high level] tout d’un coup, ils marquent? Nous avons eu le combat contre l’ennemi parce que nous avons un ennemi commun. [mentality]”

Sane est de retour sur RAW depuis la blessure et semble se battre à nouveau en forme, il est donc bon de voir qu’il n’y a pas de dommages durables là-bas.

Becky Lynch et Charlotte Flair ont une telle histoire

Charlotte et co. a effectué le match de manière professionnelle et a fait de son mieux compte tenu des circonstances. Charlotte se dirige maintenant vers le Royal Rumble à la recherche de sa première victoire dans le match Rumble tandis que Lynch affrontera à nouveau Asuka dans un match revanche de 2019 où la star japonaise a pris le dessus sur Lynch.

