Lors d’un récent épisode du podcast The Rewatchables, l’invité spécial Quentin Tarantino a partagé ses réflexions sur l’acteur du roi de New York David Caruso, célèbre de CSI: Miami. Tarantino explique comment il a appris à apprécier l’acteur seulement après son rôle principal dans la série ABC des années 90 NYPD Blue, et comment il est fortement en désaccord avec le choix de l’acteur de quitter la série.