The Ringer cherche un vérificateur des faits à New York

The Ringer est à la recherche d’un vérificateur des faits à temps plein pour soutenir son service éditorial à New York. La principale responsabilité du vérificateur des faits consistera à aider le bureau de copie à maintenir ses normes élevées en matière de publication de contenu écrit, audio, vidéo et social précis et bien vérifié. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec des éditeurs et des écrivains pour livrer des articles couvrant des sujets qui animent l’univers Ringer: sports, culture pop, technologie, politique, etc.

Responsabilités

Vérification quotidienne du contenu écrit, des fonctionnalités et des projets à long terme

Fournir aux écrivains, éditeurs et producteurs multimédias une aide à la recherche

Utilisation du CMS Chorus pour produire des articles de blog, des fonctionnalités et d’autres pages pour la propriété dot-com de The Ringer

Communiquer directement avec tact aux éditeurs, écrivains et producteurs pour s’assurer que les modifications nécessaires sont effectuées correctement

Fournir un soutien administratif général au besoin

Exigences

Au moins un an d’expérience dans la vérification de faits pour un site Web professionnel, un magazine, un journal ou une autre publication

Expérience avec la production de pages Web et les systèmes de gestion de contenu courants

Une connaissance approfondie des sports et des statistiques sportives, de la culture pop, de la technologie et de l’actualité

Confort et familiarité avec les ressources de recherche en ligne

Un engagement envers la précision et une attention rigoureuse aux détails. Les vérificateurs de faits de sonnerie doivent être capables de rechercher à la fois le granulaire (ce nom est-il orthographié correctement? Est-ce que le nombre plus / moins est correct?) Et la vue d’ensemble (cette thèse résiste-t-elle à l’examen? Les faits du premier paragraphe sont-ils d’accord avec les faits au septième paragraphe?).

Un véritable amour de la recherche et l’ingéniosité pour aller au-delà des simples recherches Google

La capacité de respecter des délais serrés et de prospérer sous pression, y compris les soirs de travail et les week-ends si nécessaire

La possibilité de garder une trace de plusieurs projets simultanés

Connaissance des meilleures pratiques journalistiques

Compétences de haut niveau en communication, en lecture critique et en écriture

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein avec des prestations complètes d’assurance médicale, dentaire, visuelle et vie.

Veuillez envoyer une lettre de motivation et un CV via cette page ZipRecruiter.

The Ringer s’engage à créer une communauté diversifiée et est fier d’être un employeur offrant l’égalité des chances. Tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour un emploi sans égard à la race, la religion, la couleur, l’origine nationale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, le statut de vétéran protégé ou le statut de personne qualifiée handicapée ou toute autre base protégée par loi applicable.